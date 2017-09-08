Третья сильнейшая вспышка на Солнце привела к магнитной буре

Новая мощная вспышка, относящаяся к максимальному классу X, произошла на Солнце, максимум приходится на 14.00 по времени Астаны, передает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).



На Земле происходит магнитная буря уровня 4 по 5-балльной шкале. Сила события примерно в 10 раз большая, чем предсказывалось. В Канаде, находящейся сейчас на ночной стороне Земли, наблюдаются сильные полярные сияния на высоких и средних широтах. Буря носит планетарный характер.



Среди возможных эффектов от магнитной бури могут быть сбои в напряжении энергосистем, ошибочные сигналы на некоторых предохранительных устройствах, проблемы с навигацией. На космических аппаратах на низкой околоземной орбите может образовываться поверхностный заряд, в связи с чем они могут испытывать проблемы с ориентацией. Кроме того, степень сопротивления их движению атмосферы может повыситься.



Ожидается, что сильная магнитная буря, вызванная активностью Солнца 6-8 сентября, продлится до 21.00 (время Астаны).



Магнитные бури уровня G3 относятся к сильным бурям, они проходят с частотой около 200 бурь за 11-летний солнечный цикл, то есть примерно одна буря в 2-3 недели.



Стоит отметить, что на практике ухудшение здоровья под действием магнитных бурь не доказано. Какого-либо катастрофического воздействия на системы радиосвязи также не предвидится.