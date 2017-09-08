«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 08 Сентября
+26...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 336.66 KZT
  • €1 = 403.18 KZT
  • 1 RUB = 5.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Холодильники с бесплатной едой появились на улицах Алматы

Просмотров:206 Опубликовано: Сегодня, 14:03
Холодильники с бесплатной едой появились на улицах Алматы
Фото: Facebook / Алихан Байконуров
На улицах Алматы установили холодильники, в которых горожане оставляют еду для нуждающихся, сообщает NUR.KZ.

Об установке "холодильников милосердия" рассказал на странице в Facebook инициатор идеи Алихан Байконуров.

"Нас очень обрадовал тот факт, что желающих забрать холодильники было очень много, также как и людей, готовых нести свою еду.

Один из холодильников установлен в центре и заполняется только едой из магазина, на территории которого стоит, а также едой из соседних ресторанов. Еду из "посторонних" рук они не принимают, так как не уверены в качестве последней, а срок годности своих продуктов знают и вовремя их выкидывают.

Холодильники с бесплатной едой появились на улицах Алматы


Ночью холодильник отключают и закрывают. Продукты аккуратно пакуются в пленки, пластиковую посуду и подносы. Это элементарное правило для всех желающих поделиться", - написал Байконуров.

По словам автора идеи, холодильник не может обслуживать весь город, есть определенный контингент местных людей, кто забирает продукты.

Например, жилая высотка, которая находится рядом с холодильником, вполне в состоянии полностью заполнять его раз в сутки.

Такие же холодильники установили в Астане, Караганде, Атырау, Семее, Бишкеке и в Тбилиси.

"Цель поста была в том, чтобы люди чаще проявляли свои гражданские и социальные позиции, были более милосердными. Несколько холодильников, конечно, ничего не решат для города, но, надеюсь, подтолкнут инициативу граждан, и в скором времени такие проекты будут появляться в большем количестве", - заключил Байконуров.
Источник: Nur.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:09
идея хорошая! но
есть определенный контингент местных людей, кто забирает продукты.
как следить что именно нуждающиеся будут брать. вокруг бомжи поселятся ...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Mestnyi
  • GuF
  • Ирон
 Швейк (Посетители) Сегодня, 14:08
Так, закуска есть. А компот?!! (с) dada
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика