Авторы скандальных учебников по русскому языку ответили на критику из соцсетей

Авторы учебников по русскому языку для пятого и седьмого классов, споры вокруг которых идут в последние дни в социальных сетях, ответили на критику казахстанцев. На пресс-конференции в Астане педагоги Оксана Опря и Зинаида Сабитова заявили, что новая программа поможет детям подстроиться под жизнь в современном мире и стать активнее в получении знаний, передает Today.kz.



"Учебник является необычным, он написан по новой программе. Я считаю, что по такой программе наши дети должны учиться русскому и казахскому языкам. В учебнике седьмого класса девять тем, которые вызывают недоумение. Программа эта построена на интегративном принципе: мы изучаем русский язык и соединение текстов из разных тем. Не секрет, что язык – это средство обучения, получения знаний по другим предметам. Такой подход – изучение конкретной лексической темы и грамматические правила, в этом есть интеграция предметов", - сказала Сабитова.



В свою очередь, автор учебника по русскому языку для пятого класса Оксана Опря заявила, что новая программа привлечет учащихся к чтению. Более того, она уверена, что они сами начнут писать тексты.



"У меня 22 года стажа работы в школе. Я все время жалуюсь, что ученики мало читают. Но мы сами не даем им такого опыта. В новом учебнике мы предложили тексты разных стилей и жанров. Они будут читать, а на основе этих текстов будут строить устные высказывания. Помните, как в советской школе мы выполняли однотипные упражнения, как было трудно писать сочинения? Но наши ученики не будут испытывать трудности, потому что они уже пишут детектив, контрастный текст, аргументированное эссе, фантастический рассказ", - отметила Опря.

Также автор заметила, что учиться придется и учителям. Иначе они не смогут ничему научить школьников.



"ОЭСР признала важнейшим навыком 21 века критическое мышление и навык работы с информацией. Учителю самому нужно научиться этому и обучить учеников. Это будет очень интересная программа, ребенок будет сам создавать тексты, будет обладать функциональными навыками", - подытожила педагог.



Журналисты на это резонно заметили, что создавать учебники для Назарбаев интеллектуальных школ и переносить их в обычные не совсем корректно. В конце концов, в НИШ и лицеи отбирают лучших детей, которые проходят сложные тесты для поступления.



У авторов учебников по этому вопросу мнение оказалось другим. К примеру, Оксана Опря заявила, что во всех школах "дети талантливые" и с учебой у них проблем не возникнет.