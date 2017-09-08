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Авторы скандальных учебников по русскому языку ответили на критику из соцсетей

Просмотров:377 Опубликовано: Сегодня, 15:01
Авторы скандальных учебников по русскому языку ответили на критику из соцсетей
Фото: today.kz
Авторы учебников по русскому языку для пятого и седьмого классов, споры вокруг которых идут в последние дни в социальных сетях, ответили на критику казахстанцев. На пресс-конференции в Астане педагоги Оксана Опря и Зинаида Сабитова заявили, что новая программа поможет детям подстроиться под жизнь в современном мире и стать активнее в получении знаний, передает Today.kz.

"Учебник является необычным, он написан по новой программе. Я считаю, что по такой программе наши дети должны учиться русскому и казахскому языкам. В учебнике седьмого класса девять тем, которые вызывают недоумение. Программа эта построена на интегративном принципе: мы изучаем русский язык и соединение текстов из разных тем. Не секрет, что язык – это средство обучения, получения знаний по другим предметам. Такой подход – изучение конкретной лексической темы и грамматические правила, в этом есть интеграция предметов", - сказала Сабитова.

В свою очередь, автор учебника по русскому языку для пятого класса Оксана Опря заявила, что новая программа привлечет учащихся к чтению. Более того, она уверена, что они сами начнут писать тексты.

"У меня 22 года стажа работы в школе. Я все время жалуюсь, что ученики мало читают. Но мы сами не даем им такого опыта. В новом учебнике мы предложили тексты разных стилей и жанров. Они будут читать, а на основе этих текстов будут строить устные высказывания. Помните, как в советской школе мы выполняли однотипные упражнения, как было трудно писать сочинения? Но наши ученики не будут испытывать трудности, потому что они уже пишут детектив, контрастный текст, аргументированное эссе, фантастический рассказ", - отметила Опря.
Также автор заметила, что учиться придется и учителям. Иначе они не смогут ничему научить школьников.

"ОЭСР признала важнейшим навыком 21 века критическое мышление и навык работы с информацией. Учителю самому нужно научиться этому и обучить учеников. Это будет очень интересная программа, ребенок будет сам создавать тексты, будет обладать функциональными навыками", - подытожила педагог.

Журналисты на это резонно заметили, что создавать учебники для Назарбаев интеллектуальных школ и переносить их в обычные не совсем корректно. В конце концов, в НИШ и лицеи отбирают лучших детей, которые проходят сложные тесты для поступления.

У авторов учебников по этому вопросу мнение оказалось другим. К примеру, Оксана Опря заявила, что во всех школах "дети талантливые" и с учебой у них проблем не возникнет.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 9 )

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  • кукла
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 16:30
Русский язык должен оставаться русским языком также как и казахский язык казахским языком. А такие высокоодаренные писатели и чиновники поддерживающие их должны продвигать отдельный предмет что-то типа "урок креатива" или "Тарабарский язык и мышление на нем".
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 15:58
strana.kz,
А я уже в институте, изучая сугубо техническую специальность, заметил - насколько корявой и косноязычной становилась твоя речь, если ты не прочитывал хотя бы одну художественную книгу за пол-года. Хорошо, что проживал в это время в общаге, где с хорошими книгами у друзей всегда было все нормально.
 
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  • Швейк
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:47
Швейк,
хотите хохму ))) я книги начала читать после школы. (не ну читала но ооочень редко. один раз в год. короче не считается). мне читала книги сестра (я ее просила, потому как она "съедала" их в день книгу) и по ее пересказам я писала сочинения. и по русскому и по литературе у меня были 5-ки за них.
 
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бася (Посетители) Сегодня, 15:36
ну про пызяву,кукусю ,бузявку( lol ) и калошу они и без вас узнают из окружения,этому точно учить не надо..учите тому,что в жизни пригодится.
 
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  • бася
  • PoZitron
 Швейк (Посетители) Сегодня, 15:33
strana.kz,
Полностью согласен. Сочинения трудно давались тем, кто мало читал книг. А таких в нашем потоке в школе были единицы. На хорошие книги стояла очередь, иногда приходилось выпрашивать у друзей того же Фенимора Купера или Рафаэля Сабатини только на одну ночь. А сейчас у детей с фантазией и сочинительством напряжёнка - книги им заменили гаджеты, через которые они общаются даже сидя за одним столом в кафешке. Теперь им не сочинения надо писать, а твиты и фейсбук-посты. А особо одаренным хватит и селфи в инстаграмме crazy
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:28
Қалай болсада, орыс тiлiнiң ережелерi қыйын әрi ауыр ...
 
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  • Швейк
  • бася
  • кукла
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:27
Короче говоря, все это эксперименты! я так думаю, что если дите читает, то он начинает читать с самого детства или же сам приходит к этому пониманию. далеко ходить не надо... пример: мамы и папы, соседи. в семье родители читают. один или оба. и так же дети, один или двое. знаю такие семьи, где двое родителей читают в "захлеб", а дети выборочно. и хоть что ты делай. какую бы программу не составили и как бы книги не переделывай, не читал и не будет! пока сам не придет к этому, если придет...
Надо что то менять конечно, потому что если вы заметили мы мыслим одинаково говорим одинаково. как под копирку, шаблонное мышление.
Но я против чтобы внедряли Льюса Кэрола в программу русского языка с его сказкой про «И-пызяву» или же к примеру визитную карточку бауырсака. вообще запредельно невразуительное bazar
 
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Alexynik (Посетители) Сегодня, 15:26
Остается понять что они там курят?! bazar foo
 
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  • Швейк
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:14
как было трудно писать сочинения

нууу не соглашусь. это был мой конек )))
 
 

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