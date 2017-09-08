Россиянам хотят разрешить покупать криптовалюту

Минфин РФ считает возможным участие физлиц в покупках криптовалюты, сообщает РИА Новости. Покупатели должны быть идентифицированы и расчеты должны контролироваться.



"Мы считаем возможным участие физических лиц в покупках этих инструментов, но эти покупки должны быть четко регламентированы и должны быть четко идентифицированы и расчеты в этих инструментах, в этих криптовалютах, должны находиться под контролем соответствующих органов" - сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.



По его словам, покупка криптовалюты должна проходить также, как приобретение ценных бумаг физлицами. "Безусловно, сегодня действует так называемый "черный рынок" криптовалют. Мы должны сделать из "черного рынка" организованный рынок. Поэтому полагаем, что покупка, продажа такого рода инструмента должна осуществляться по аналогии с покупкой, если мы говорим о населении, с покупкой облигаций федерального займа", - сказал Силуанов.



В августе 2017 года первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что крипторубль должен существовать, и правительство будет осторожно работать в этом направлении, наблюдая за зарубежным опытом. Замглавы Минэкономразвития РФ Олег Фомичев 7 сентября 2017 года сообщил, что министерство проработает идею крипторубля.



До этого замминистра финансов Алексей Моисеев в августе заявил, что криптовалюту следует регулировать как финансовый актив и разрешить ее покупку только квалифицированным инвесторам на Московской бирже; обычным гражданам для этого придется пройти тестирование и получить такой статус.