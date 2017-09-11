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КНДР обещает США "боль и страдания" при принятии санкционной резолюции

Просмотров:430 Опубликовано: Сегодня, 08:47
КНДР обещает США "боль и страдания" при принятии санкционной резолюции
Фото: © РИА Новости
МИД КНДР полагает, что санкции и давление со стороны США входит в "абсолютно безрассудную фазу", и предупреждает, что страна готова "предпринять серию таких жестких мер, которые они ранее не видели", передает РИА Новости.

Сообщение северокорейского ведомства было распространено в понедельник Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

"Санкции и давление со стороны США с целью полного уничтожения суверенитета и права на существование КНДР входит в абсолютно безрассудную фазу. США пребывают вне себя, чтобы сфабриковать самую жесткую "санкционную резолюцию" по вопросу проведения КНДР испытания водородного заряда, которым могут оснащаться межконтинентальные баллистические ракеты, путем манипулирования Советом безопасности ООН (КНДР)", — отмечается в заявлении.

Северокорейский МИД подчеркивает, что "супермощное термоядерное оружие" было разработано в качестве "средства сдерживания все возрастающих враждебных действий и ядерной угрозы со стороны США и снижения угрозы ядерной войны, нависающей над Корейским полуостровом и регионом".

"КНДР пристально следит за действиями США… КНДР готова и намерена использовать любые формы абсолютных мер. Будущие меры, которые предпримет КНДР, повлекут за собой такую великую боль и страдания для США, через которые она не проходила за свою историю… Мир станет свидетелем, как КНДР усмирит американских преступников, предприняв серию таких жестких мер, которых они ранее не видели", — говорится в сообщении.

МИД КНДР также добавил, что "США должны полностью осознавать, что до тех пор, пока они настойчиво продолжают свою усиленную политическую, экономическую и военную конфронтацию против КНДР, несмотря не неоднократные предупреждения, они никогда не смогут избежать полного уничтожения".

США в понедельник намерены вынести на голосование Совета безопасности ООН проект резолюции по санкциям в отношении КНДР. Кроме того, в понедельник пройдут консультации санкционного комитета СБ ООН по выполнению действующих в отношении Пхеньяна мер. В проекте резолюции США предлагают ввести нефтяное эмбарго в отношение КНДР, ввести запрет на покупку северокорейского текстиля и ограничить трудоустройство граждан Северной Кореи за рубежом. Более того, планируется заморозить активы лидера КНДР Ким Чен Ына и членов его правительства, а также государственной авиакомпании Air Koryo. Ким Чен Ына и его окружение также может коснуться запрет на поездки в другие страны. Кроме того, будет введена проверка грузовых судов из черного списка ООН в международных водах. При этом, в случае дальнейших ядерных и ракетных испытаний Пхеньяна, Совбез будет готов рассмотреть новые "существенные меры".
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 8 )

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  • nadiuna
  • Mestnyi
  • fitter
 Лесник (Посетители) Сегодня, 11:18
Цитата: Forever Young
Россия только и твердят про америку какие они враги и т.д. и т.п. по телеку только враги амеры...

Это нормально. Информационная война называется. Только Россия поздновато включилась. Ты бы слышал, что жамерика в ее сторону льет- волосы дыбом встали бы.
Кроме америкосов у России нет врагов.
 
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  • Швейк
  • Лесник
  • nadiuna
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 10:04
Цитата: Forever Young
Простым америкосам похрен на крндр и россию...

Можно поинтересоваться, откуда вы так осведомлены о похренизме простых америкосов?

Вы простой америкос?
То то я смотрю простые америкосы толпой ломанулись строить подземные бункеры на случай ядерной войны...

Ну и подобных ссылок еще море. Погугли, простой америкос.
 
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  • Mestnyi
  • Лесник
  • nadiuna
  • fitter
  • from Aktau
 Швейк (Посетители) Сегодня, 09:54
Forever Young,
Работают? Негры? Ну это вряд ли, до 5-го поколения сидят на вэлфере. А как только WASP попытались наконец-то заявить, что страна состоит не только из цветных, которых они содержат на свои налоги - так они дружно побежали валять памятники конфедератам. В NY уже Колумба предложили вальнуть (хохлы их что ли покусали)? crazy
 
-4
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  • nadiuna
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  • Шым-Актау
  • Taimur
 Forever Young (Посетители) Сегодня, 09:47
Простым америкосам похрен на крндр и россию... голову не морочат. Работают и наслаждаются жизнью! А Россия только и твердят про америку какие они враги и т.д. и т.п. по телеку только враги амеры...
 
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  • Mestnyi
  • nadiuna
 Лесник (Посетители) Сегодня, 09:31
Америка претворяет в жизнь гитлеровский план Barbarossa. Цель- безграничная власть над миром.
 
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  • nadiuna
 Швейк (Посетители) Сегодня, 09:28
Блин, ну как же все повторяется в истории... Начало 40-х, США вводят нефтяное эмбарго против Японии. Япония устраивает пиндосам Перл-Харбор, пиндосы устраивают Японии Хиросиму и Нагасаки... Только в этот раз может случиться на-е-борот. Теперь и у КНДР есть Бомба stena
 
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  • Mestnyi
 Куратор (Посетители) Сегодня, 09:27
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  • nadiuna
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 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 09:18
Дикий зверь загнанный в угол может много дел наворотить...
Пиндосы целенаправленно плескают керосин в сторону корейского полуострова...
Им нужна еще одна "горячая точка" на карте.
 
 

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