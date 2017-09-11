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Нигматулин о переходе на латиницу: К русскому языку и кириллице мы должны относиться бережно

Просмотров:435 Опубликовано: Сегодня, 09:42
Нигматулин о переходе на латиницу: К русскому языку и кириллице мы должны относиться бережно
Фото с сайта tengrinews.kz
В Мажилисе Парламента РК начались слушания на тему "О вопросах введения единого стандарта алфавита алфавита государственного языка на латинской графике", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Выступая на парламентских слушаниях спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин отметил принципиальные моменты, касающиеся перехода на латиницу.

"Необходимо особо подчеркнуть, что реформа государственного языка не предполагает изменение государственной языковой политики. Смена алфавита затрагивает исключительно казахский язык. Переход на латиницу направлен прежде всего на реформирование казахского алфавита и правил орфографии, что позволит установить соответствие между фонетикой языка и его графикой. Таким образом, введение латиницы призвано лишь решить внутренние вопросы развития государственного языка", - отметил спикер Мажилиса.

"При этом, как подчеркивает Глава государства, переход на латиницу не означает отказа от русского языка, от кириллицы. Латиница будет касаться прежде всего казахского языка. Все издания, выходящие на русском языке, так и будут выходить. То есть русскоговорящим гражданам кириллица остается",- отметил Нурлан Нигматулин.

"К русскому языку и кириллице мы должны относится столь же бережно, как и к казахскому языку. Всем очевидно, что владение русским языком – это историческое преимущество нашей нации", - отметил Нигматулин.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 10 )

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  • Mestnyi
 a_star_ta (Посетители) Сегодня, 12:38
Все издания, выходящие на русском языке, так и будут выходить.То есть русскоговорящим гражданам кириллица остается",- отметил Нурлан Нигматулин.

Ой, спасибо огромное, интересно, а что, есть варианты у русскоговорящего кириллицу отобрать?))
 
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  • Mestnyi
  • мунайши73
  • fitter
  • mer
  • akulina
  • a_star_ta
 Лесник (Посетители) Сегодня, 11:32
Таким образом, введение латиницы призвано лишь решить внутренние вопросы развития государственного языка", - отметил спикер Мажилиса.

А папа давеча нам говорил, что это для более удобного пользования тырнетом делается.. Хотя, думаю, что знание латиницы ничего не дает. Морозят что попало.

Уверен, что этот переход- ничто иное, как указание кураторов. Лет через 15-20 новое поколение уже не сможет читать на кириллице. Цель- отчуждение Qazaqstana от России. Ну, и отупление до кучи, вкупе с трехъязычным образованием. Другое и на ум не приходит.
 
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  • nadiuna
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  • a_star_ta
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 11:26
Цитата: мунайши73
manek,Mestnyi,gay_severin,keyzet .

Они против перехода на латиницу.

Цитата: xerox
мунайши73,
Я тоже против, и что?


Всех расстрелять! lol

А по факту действительно - и что?
нас не спрашивают. Хоть бы референдум провели. Так для приличия бы сделали вид, что спросили у народа....
 
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  • Mestnyi
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 xerox (Посетители) Сегодня, 11:21
мунайши73,
Я тоже против, и что?
 
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Taimur (Посетители) Сегодня, 11:13
***********переход на латиницу обусловлен стратегическими соображениями.
 
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 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 11:06
manek,Mestnyi,gay_severin,keyzet .

Они против перехода на латиницу.
 
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  • cas177cas
  • Швейк
  • Лесник
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 keyzet (Посетители) Сегодня, 10:36
переход на латиницу не означает отказа ...от кириллицы


да бог с ним, переходите. только всем нам вертяк по деньгам потом все документы менять за свой счет.
 
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 gay_severin (Посетители) Сегодня, 10:35
Это чес ,просто пустые слова.
 
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 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 10:17
"К русскому языку и кириллице мы должны относится столь же бережно, как и к казахскому языку. Всем очевидно, что владение русским языком – это историческое преимущество нашей нации", - отметил Нигматулин.

Спасибо огромное. spasibo
По современным учебникам русского языка мы уже наблюдаем Ваше бережное отношение, господа правители...

ПыСы:
"Собрал министр Бутявка Кусю и Калушу, отпызявили они реформу образования Казахстана и несмотря на протесты вмындрявили ее".
 
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 manek (Посетители) Сегодня, 10:14
После экспо сколько бабла еще угрохают на замену алфавита это капец.
 
 

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