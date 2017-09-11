Нигматулин о переходе на латиницу: К русскому языку и кириллице мы должны относиться бережно

В Мажилисе Парламента РК начались слушания на тему "О вопросах введения единого стандарта алфавита алфавита государственного языка на латинской графике", передает корреспондент Tengrinews.kz.



Выступая на парламентских слушаниях спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин отметил принципиальные моменты, касающиеся перехода на латиницу.



"Необходимо особо подчеркнуть, что реформа государственного языка не предполагает изменение государственной языковой политики. Смена алфавита затрагивает исключительно казахский язык. Переход на латиницу направлен прежде всего на реформирование казахского алфавита и правил орфографии, что позволит установить соответствие между фонетикой языка и его графикой. Таким образом, введение латиницы призвано лишь решить внутренние вопросы развития государственного языка", - отметил спикер Мажилиса.



"При этом, как подчеркивает Глава государства, переход на латиницу не означает отказа от русского языка, от кириллицы. Латиница будет касаться прежде всего казахского языка. Все издания, выходящие на русском языке, так и будут выходить. То есть русскоговорящим гражданам кириллица остается",- отметил Нурлан Нигматулин.



"К русскому языку и кириллице мы должны относится столь же бережно, как и к казахскому языку. Всем очевидно, что владение русским языком – это историческое преимущество нашей нации", - отметил Нигматулин.