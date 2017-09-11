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Экс-главе КНБ Нартаю Дутбаеву вынесли приговор

Просмотров:262 Опубликовано: Сегодня, 10:31
Экс-главе КНБ Нартаю Дутбаеву вынесли приговор
Фото Vesti.kz
Суд вынес решение по делу экс-главы КНБ РК Нартая Дутбаева, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Верховный суд РК.

В Военном суде Акмолинского гарнизона 24 августа 2017 года оглашен приговор по уголовному делу в отношении Нартая Дутбаева и других фигурантов дела. Судебное разбирательство проходило в закрытом судебном заседании.

"Согласно приговору суда Дутбаев Н.Н. признан виновным в разглашении государственных секретов в соответствии со статьей 172 УК РК, превышении служебных полномочий (статья 451 УК РК) и ему назначено наказание 7 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Внесено представление о лишении Дутбаева Н.Н. воинского звания "генерал-лейтенант" и государственной награды", - сообщается на сайте Военного суда РК.

Другие фигуранты по делу: Муратов Р.Ж. признан виновным в совершении аналогичных преступлений (статьям 172, 451 УК РК) ему назначено наказание - 5 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Хасен Н.Б. признан виновным в разглашении государственных секретов (статья 172 УК РК) и превышении должностных полномочий (статья 308 УК РК) с назначением наказания 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе. Внесено представление о лишении его государственной награды.

Нуртаев Е.С. признан виновным в пособничестве в разглашении государственных секретов и ему назначено наказание - 3 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе. Приговор поданному делу не вступил в законную силу.

В июле этого года в пресс-службе Военного суда республики сообщили, что дело в отношении бывшего руководителя Комитета национальной безопасности находится на рассмотрении в военном суде Акмолинского гарнизона. Процесс проходил в закрытом режиме, так как материалы дела содержали государственные секреты.

Расследование в отношении бывшего руководителя Комитета нацбезопасности и еще двух фигурантов дела проводилось под грифом "секретно". О задержании Дутбаева стало известно 28 декабря 2016 года. Сообщалось, что Нартай Дутбаев, Нурлан Хасенов и Ерлан Нуртаев были задержаны по подозрению в разглашении госсекретов, превышении власти и должностных полномочий.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 11:42
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 10:55
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