25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики

Директор республиканского координационно-методического центра развития языков имени Шаяхметова Ербол Тлешов в ходе парламентских слушаний на тему о переходе на латиницу рассказал, сколько букв предполагается в новом алфавите, передает корреспондент Tengrinews.kz."Создание настоящего проекта алфавита в первую очередь учитывало звуковую систему казахского языка. В результате предлагаемый алфавит состоит из 25 знаков. За основу был взят такой принцип: одна буква - один звук, одна буква - два звука и один звук система диграфа. Для полноценного обеспечения звуковой системы казахского языка в алфавит было включено восемь диграфов, обозначающих восемь специфических звуков", - сообщил Ербол Тлешов.Тлешов является доктором филологических науки и участвовал в рабочей группе по изучению вопроса о переходе на латиницу."Принятие нового письма отнюдь не означает смену одних знаков другими. Это исправление недочетов, касающихся правописания, допущенных в предыдущих вариантах алфавита. В этой связи, на наш взгляд, с созданием алфавита и его внедрением также необходимо принятие новых правил орфографии", - отметил Ербол Тлешов.Доктор филологических наук отметил, что в предлагаемом варианте взяты только исконные знаки латинского алфавита."Их лингвистические общественное значение очень велико, потому что латинские буквы обозначаются различными диакритическими знаками, то есть точек и запятых других нет. Во-первых, превращает такой образец не латинского алфавита, а в вариант различных дополнительных знаков. (…) Так мобильные телефоны, смартфоны и другие средства письма являются средством письма и поставляются к нам из различных стран, где используют всего лишь 26 латинских звуков. Если мы будем вносить диакритические знаки в новый алфавит на латинице, то в силу их редкого использования мы можем потерять исконные звуки специфические звуки казахского языка. Даже сейчас особенно среди молодежи распространена такая практика замена буквы ә на а, қ на к, а некоторые даже игнорируют в письме такие звуки как ғ, ң, ү, ұ", - отметил Ербол Тлешов.