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25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики

Просмотров:405 Опубликовано: Сегодня, 11:14
25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики
Иллюстративное фото stradivarius.com
Директор республиканского координационно-методического центра развития языков имени Шаяхметова Ербол Тлешов в ходе парламентских слушаний на тему о переходе на латиницу рассказал, сколько букв предполагается в новом алфавите, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Создание настоящего проекта алфавита в первую очередь учитывало звуковую систему казахского языка. В результате предлагаемый алфавит состоит из 25 знаков. За основу был взят такой принцип: одна буква - один звук, одна буква - два звука и один звук система диграфа. Для полноценного обеспечения звуковой системы казахского языка в алфавит было включено восемь диграфов, обозначающих восемь специфических звуков", - сообщил Ербол Тлешов.

25 букв будет в новом казахском алфавите - разработчики


Тлешов является доктором филологических науки и участвовал в рабочей группе по изучению вопроса о переходе на латиницу.

"Принятие нового письма отнюдь не означает смену одних знаков другими. Это исправление недочетов, касающихся правописания, допущенных в предыдущих вариантах алфавита. В этой связи, на наш взгляд, с созданием алфавита и его внедрением также необходимо принятие новых правил орфографии", - отметил Ербол Тлешов.

Доктор филологических наук отметил, что в предлагаемом варианте взяты только исконные знаки латинского алфавита.

"Их лингвистические общественное значение очень велико, потому что латинские буквы обозначаются различными диакритическими знаками, то есть точек и запятых других нет. Во-первых, превращает такой образец не латинского алфавита, а в вариант различных дополнительных знаков. (…) Так мобильные телефоны, смартфоны и другие средства письма являются средством письма и поставляются к нам из различных стран, где используют всего лишь 26 латинских звуков. Если мы будем вносить диакритические знаки в новый алфавит на латинице, то в силу их редкого использования мы можем потерять исконные звуки специфические звуки казахского языка. Даже сейчас особенно среди молодежи распространена такая практика замена буквы ә на а, қ на к, а некоторые даже игнорируют в письме такие звуки как ғ, ң, ү, ұ", - отметил Ербол Тлешов.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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saktau (Посетители) Сегодня, 13:14
во всем виноват газдэп!!!
 
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  • Mestnyi
 Sazan (Посетители) Сегодня, 12:56
Цитата: Baizel
Как будет такие слова типа "асхана"?

я бы написал askhana, но, правда, мне это не нужно
 
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saktau (Посетители) Сегодня, 12:39
Молодцы!Поскорее бы узаконили. уже итак потеряли много времени!
 
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 Baizel (Посетители) Сегодня, 12:16
Как будет такие слова типа "асхана"?
если "ashana", то будет "ашана" чтоли lol
 
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 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 11:42
Цитата: nadiuna
что, у страны больше проблем нет?..

Да тут даже обсуждать нечего.
Сразу как только поменяют алфавит, так волшебным образом сам достроится онкодиспансер у в областном центре (который уже почти 10 лет типа строят), построятся стадионы (вместо бизнесцентров и магазинов), пенсионеры сразу начнут получать такую пенсию, что создадут реальную конкуренцию европейским по количеству путешествий...
Продолжать можно до бесконечности...
А мы глупый народ не понимаем этого и своей глупостью мешаем правительству вести страну к светлому будущему....
 
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 Лесник (Посетители) Сегодня, 11:38
Так и до цветной революции недалеко. Или до очередного обвала тенгухи.. suicide
 
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 nadiuna (Посетители) Сегодня, 11:30
...теме временем маразм крепчал... что, у страны больше проблем нет?..
 
 

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