Цены на перелет между Казахстаном и Россией снизятся

Цены на перелет между Казахстаном и Россией будут снижены из-за увеличения рейсов между странами. Об этом корреспонденту Today.kz сообщили в пресс-службе Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
По информации российского федерального агентства воздушного транспорта, достигнута договоренность об увеличении количества рейсов между РК и Россией. Эту информацию прокомментировали в казахстанском ведомстве.
"Уже в 2017 году Air Astana планирует увеличить количество рейсов на маршрутах Алматы - Казань и Астана - Омск, в 2018 году будет запущен новый рейс из Астаны в Тюмень. SCAT рассматривает планы открытия новых направлений из Астаны в Томск, Кемерово, Челябинск и Тюмень, а из Актау - в Белгород", - сообщили в МИР РК. С казахстанской стороны регулярные прямые пассажирские рейсы из Казахстана в Россию выполняют две авиакомпании: Air Astana и SCAT. Рейсы выполняются в 12 городов РФ. Из-за увеличения частоты рейсов цены на авиабилеты будут снижаться.
"С увеличением количества рейсов на маршрутах в Россию ожидается понижение тарифов. За период с января по июнь 2017 года общий пассажиропоток между странами составил 665 291 человек. Планируется увеличение пассажиропотока на 17 процентов", - прокомментировали в министерстве.
По данным ведомства, общий пассажиропоток между Казахстаном и Россией в 2016 году составил 1 270 923 пассажира. Снятие ограничений по количеству частоты и назначенных перевозчиков между странами запланировано к 2025 году в соответствии с Дорожной картой по созданию единого рынка авиаперевозок в странах ЕАЭС.
Напомним, три казахстанских авиарейса перевели из московского аэропорта Домодедово во Внуково. Как сообщили в посольстве Казахстана в России, с 6 сентября 2017 года во Внуково будут приземляться самолеты авиакомпании SCAT, следующие по маршруту Актобе - Москва. Рейсы из Актау и Шымкента в Москву также будут переведены во Внуково с конца октября.
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