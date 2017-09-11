В Казахстане подорожал бензин: чего ожидать дальше

На казахстанских АЗС поднялись цены на бензин - в среднем на два-три тенге. Некоторые столичные автозаправки Аи-92 заправляют по 149 тенге. Но куда более значительное подорожание, возможно, еще впереди. Таким мнением с корреспондентом Tengrinews.kz поделился экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов.



Как объяснил собеседник, нынешний рост цен связан со стандартными инфляционными процессами. Возможно, на них оказывает влияние и возросшая разница тенге с рублем, в результате чего затраты при закупках у отечественных НПЗ выросли.



Вместе с тем Байганов объясняет, что цены на бензин в Казахстане сейчас находятся под сильным давлением из-за сильной разницы с тарифами в России. Так, в РФ топливо АИ-92 стоит 35 рублей, что при курсе 5,96 составляет 205 тенге. При такой разнице казахстанский бензин чрезвычайно привлекателен для российского рынка, так как обходится дешевле даже, чем при покупке у российских НПЗ.



"Хоть и существует ограничение на экспорт нефтепродуктов, не надо забывать человеческий фактор. Криминальные элементы через таможню ищут возможности перевозить бензин из Казахстана в Россию. Появляется риск контрабанды. Кроме того, в соседнем Кыргызстане, где нет своей нефти, бензин тоже стоит дороже. Кыргызский сом меньше девальвировался. Соответственно, и в России, и в Кыргызстане выгодно покупать наш бензин, и это способно приводить к тому, что у нас может возникать постоянный дефицит", - пояснил Байганов.



К основным факторам, почему в России бензин стоит дороже, относятся: более высокое налогообложение в РФ, что влияет на себестоимость; курсовая разница между тенге и рублем, которая за год выросла с пяти тенге за рубль до 5,9 тенге; а также внутренняя инфляция в России.



"Если со временем мы полностью снимем ограничения на вывоз ГСМ, стоимость АИ-92 может подняться до 170 тенге, чтобы вывоз бензина из Казахстана в Россию стал бы невыгодным. В целом в ЕАЭС постоянно идет спор насчет ГСМ. Союз для того и создавался, чтобы снять барьеры. Пока же получается, что одни товары можно ввозить, а другие нельзя. Это неправильно. Ранее уже появлялась информация, что Министерство энергетики РК рассматривает вариант снятия ограничения на экспорт ГСМ. Когда это может произойти по времени - непонятно, но цены на бензин находятся под сильным давлением", - заключил Байганов.