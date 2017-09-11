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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане подорожал бензин: чего ожидать дальше

Просмотров:676 Опубликовано: Сегодня, 15:06
В Казахстане подорожал бензин: чего ожидать дальше
Фото ©Турар Казангапов
На казахстанских АЗС поднялись цены на бензин - в среднем на два-три тенге. Некоторые столичные автозаправки Аи-92 заправляют по 149 тенге. Но куда более значительное подорожание, возможно, еще впереди. Таким мнением с корреспондентом Tengrinews.kz поделился экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов.

Как объяснил собеседник, нынешний рост цен связан со стандартными инфляционными процессами. Возможно, на них оказывает влияние и возросшая разница тенге с рублем, в результате чего затраты при закупках у отечественных НПЗ выросли.

Вместе с тем Байганов объясняет, что цены на бензин в Казахстане сейчас находятся под сильным давлением из-за сильной разницы с тарифами в России. Так, в РФ топливо АИ-92 стоит 35 рублей, что при курсе 5,96 составляет 205 тенге. При такой разнице казахстанский бензин чрезвычайно привлекателен для российского рынка, так как обходится дешевле даже, чем при покупке у российских НПЗ.

"Хоть и существует ограничение на экспорт нефтепродуктов, не надо забывать человеческий фактор. Криминальные элементы через таможню ищут возможности перевозить бензин из Казахстана в Россию. Появляется риск контрабанды. Кроме того, в соседнем Кыргызстане, где нет своей нефти, бензин тоже стоит дороже. Кыргызский сом меньше девальвировался. Соответственно, и в России, и в Кыргызстане выгодно покупать наш бензин, и это способно приводить к тому, что у нас может возникать постоянный дефицит", - пояснил Байганов.

К основным факторам, почему в России бензин стоит дороже, относятся: более высокое налогообложение в РФ, что влияет на себестоимость; курсовая разница между тенге и рублем, которая за год выросла с пяти тенге за рубль до 5,9 тенге; а также внутренняя инфляция в России.

"Если со временем мы полностью снимем ограничения на вывоз ГСМ, стоимость АИ-92 может подняться до 170 тенге, чтобы вывоз бензина из Казахстана в Россию стал бы невыгодным. В целом в ЕАЭС постоянно идет спор насчет ГСМ. Союз для того и создавался, чтобы снять барьеры. Пока же получается, что одни товары можно ввозить, а другие нельзя. Это неправильно. Ранее уже появлялась информация, что Министерство энергетики РК рассматривает вариант снятия ограничения на экспорт ГСМ. Когда это может произойти по времени - непонятно, но цены на бензин находятся под сильным давлением", - заключил Байганов.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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  • Mestnyi
  • KAZAKH-BOY
  • alexg
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 18:03
да просто бы сказали, что нам нужны много денег чтобы покрыть затраты на ЭКСПО!
 
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  • Mestnyi
 master_kz (Посетители) Сегодня, 17:58
В Казахстане подорожал бензин: чего ожидать дальше

Латиницу!-)

Я, не ослеп, Я, не оглох, Я б вышел вон, если бы смог. Но к ногам свинцовой гирей прах моих отцов, слишком долгим был в России урожай крестов.,
http://rusnod.ru/ http://kpe.ru/
 
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  • Mestnyi
 RRR (Посетители) Сегодня, 16:48
Mestnyi,
Пчёлы против мёда?
 
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  • Sazan
  • gay_severin
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 16:04
Цитата: Sazan
контрабанду в объемах влияющих на рынок целой страны уже не можете пресечь

Не не могут, а не хотят. Как они сами себе кислород перекроют?
 
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  • Mishanya1985
 arelav_74 (Посетители) Сегодня, 15:59
Соответственно, и в России, и в Кыргызстане выгодно покупать наш бензин, и это способно приводить к тому, что у нас может возникать постоянный дефицит", - пояснил Байганов...
ДБ!!!
Это же просто коландайк для наших заводов! Можно просто ЗАРАБАТЫВАТЬ на этом и УВЕЛИЧИВАТЬ выпуск ГСМ! А у нас получается что???? Урвать сейчас - а после хоть потоп?

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
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  • Aktauskii
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  • arelav_74
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  • Юрий Спассков
  • alexg
 Sazan (Посетители) Сегодня, 15:46
ну все логично: нефть вверх - бензин вверх. нефть вниз - наш бензин вверх.
это ж КАЗАХСТАН! lol

не надо забывать человеческий фактор. Криминальные элементы через таможню ищут возможности перевозить бензин из Казахстана в Россию. Появляется риск контрабанды

вы там совсем уже я смотрю? контрабанду в объемах влияющих на рынок целой страны уже не можете пресечь, а людям двое трусов через границу нельзя провезти
 
 

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