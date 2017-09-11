О радиации из-за новой вспышки на Солнце сообщили казахстанские специалисты

В АО "Национальный центр космических исследований и технологий" рассказали о состоянии космической погоды на 11 сентября 2017 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По данным ДТОО "Институт ионосферы", 10 сентября 2017 года на Солнце произошла мощная вспышка, аналогичная вспышке, произошедшей 6 сентября. Наблюдался мощный выброс корональной массы, направленный, в основном, на запад, однако он может задеть магнитосферу Земли и вызвать магнитную бурю 12-13 сентября. После вспышки на Солнце наблюдалось "солнечное" цунами" - волна вещества, "прокатившаяся" по солнечному диску.



По данным исследователей, во время вспышки 10 сентября наблюдался мощный поток частиц высоких энергий, который был зарегистрирован не только на геостационарных орбитах, но и сетью наземных установок. В настоящее время наблюдается повышение уровня радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, которое будет продолжаться в ближайшие дни.



"Поток частиц был настолько мощным, что частицы достигли уровня Земли, что наблюдается достаточно редко. Последнее подобное событие было зарегистрировано в январе 2014 года. Во время таких событий резко увеличивается вероятность сбоя спутниковой электроники. Космонавты на МКС и пассажиры авиалайнеров, трассы которых расположены на высоких широтах, могут получить дополнительную дозу облучения за счет частиц солнечного происхождения. Во время таких событий авиакомпаниям рекомендовано изменять авиатрассы на более низкоширотные, где поток частиц становится слабее", - отметили специалисты АО "Национальный центр космических исследований и технологий".