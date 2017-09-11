0,3 промилле в крови. Как водителю в Казахстане пройти алкотест

С 9 сентября в Казахстане вступили в действие Правила проведения медицинского освидетельствования. Помимо прочего, они были дополнены таблицей с указанием содержания алкоголя в крови в промилле и соответствующей тяжести опьянения. При показаниях алкотестера до 0,3 промилле степень опьянения характеризуется как "отсутствие влияние алкоголя", и тогда повода задерживать водителя нет. В связи с этим корреспондент Tengrinews.kz узнал мнение нарколога, при каких обстоятельствах тест может показать такое содержание.Как отметил Виталий Белецкий, при таком установленном пороге казахстанские водители по-прежнему не смогут рассчитывать на "кружку пива". При этом он добавил, что каждый организм имеет разную восприимчивость к алкоголю, поэтому и точные расчеты привести невозможно."В целом, 0,3 промилле может показать либо в случае остаточных продуктов - если человек много выпил за день или за два. Либо, если выпить некоторые кисломолочные продукты - кумыс, шубат, но тут очень много факторов. Зависит от организма человека. Если грубо, то после одного или двух стаканов кумыса алкотестер может показать 0,3 промилле. Но может и больше, потому что и кумыс разный бывает", - поделился мнением Белецкий.Также, по его словам, если выпить кружку пива и проверить человека в течение часа, то показатели составят более чем 0,3 промилле.В свою очередь издание Kolesa.kz сообщает, что сам процесс обследования у врачей-наркологов с принятием новых Правил проведения медицинского освидетельствования остался прежним. Помимо таблицы с указанием содержания алкоголя в крови, в них прописали законность применения алкотестеров. Как выясняется, эти приборы там не значились.При этом издание отмечает, что даже если после прохождения освидетельствования алкоголь в крови будет обнаружен в малых количествах, от 0,3 до 0,5 промилле, но у водителя отсутствует "комплекс психических, поведенческих, вегетативных и соматоневрологических расстройств" (цитата из Правил) то есть он абсолютно адекватен, не нарушена реакция, его должны признать трезвым. В случае со средним или тяжелым опьянением такой вариант развития событий нереален."Как заверили нас врачи, скрыть нетрезвое состояние непросто, даже если алкотестер показывает легкую степень (от 0,5 до 1,5), а опьяненным человек может являться даже с 0,3 - все зависит от организма конкретного человека", - пишет издание.