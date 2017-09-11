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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Названа причина массового отупения человечества

Просмотров:401 Опубликовано: Вчера, 20:05
Названа причина массового отупения человечества
Кадр: фильм «Тупой и еще тупее»
Британские и таиландские ученые определили причину снижения среднего IQ населения Земли. Исследование опубликовано в журнале Intelligence, сообщает New Scientist.
Причиной снижения среднего IQ ученые посчитали демографические факторы, главным образом старение населения и снижение рождаемости в развитых странах.
К подобным выводам авторы пришли, проанализировав структуру и результаты более 1,8 тысячи тестов по определению IQ, которые, как правило, оценивают рабочую или кратковременную память. Первая, связанная с принятием решений и анализом информации, обычно ухудшается после 60 лет, тогда как вторая, отвечающая за кратковременное запоминание, с возрастом почти не меняется.

Специалисты обнаружили, что тесты, основанные на кратковременной памяти, демонстрируют рост среднего IQ у населения, тогда как начиная с 2004 года испытания, основанные на рабочей памяти, свидетельствуют о снижении среднего IQ людей.
В течение прошлого века ученые наблюдали постепенный рост среднего IQ населения планеты. Данная тенденция изменилась в 2004 году, когда рост IQ замедлился.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 3 )

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  • Mestnyi
  • Ян
 Швейк (Посетители) Вчера, 20:41
А зачем золотому миллиарду умные? А их поводырям - тем более. Они же вопросы неудобные задавать начнут - мол, почему это в руках 1% населения Земли сосредоточены более 90% мировых богатств? Почему для удержания цен на определённые продукты, их вываливают на свалку, а в это время 70% населения планеты имеет доход 1$ в день и умирает с голоду? Почему богатенькие буратинки в беднейшие страны мира предпочитают отсылать дешевую гуманитарку, а не создают там рабочие места, тем самым убивая у людей всякие перспективы обеспечивать самим себя? А хуже того, когда умных станет совсем много, они же с вилами, мачете и лопатами к этим поводырям заявятся и спросят с них - а доколе?
 
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  • Mestnyi
 Ян (Посетители) Вчера, 20:32
Цитата: Mestnyi
В РК к этим факторам надо прибавить реформу образования

bravo Верно подмечено. podmig

В кибер войне,нет границ и правил.
 
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 Mestnyi (Посетители) Вчера, 20:24
В РК к этим факторам надо прибавить реформу образования
 
 

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