Столицы олимпийских игр 2024 и 2028 годов назовут 16 сентября. На июльской сессии МОК одобрил предложение о том, чтобы разрешить Исполнительному совету заключить трехстороннее соглашение с Лос-Анджелесом, Парижем и национальными олимпийскими комитетами США и Франции об одновременном избрании принимающих городов Олимпийских игр 2024 и 2028 годов. Решение будет принято по окончанию сессии МОК в Лиме, которая стартовала 11 сентября, передает Today.kz со ссылкой на сайт игр.
Париж и Лос-Анджелес были единственными кандидатами на проведение летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов.
Париж отправил в Международный олимпийский комитет официальную заявку на проведение в 2024 году летних Олимпийских игр в сентябре 2015 года. О поданной Лос-Анджелесом заявке сообщалось 31 июля 2017 года.
По итогам оценочной комиссии международного олимпийского комитета, Лос-Анджелес отвечает всем требованиям для проведения Олимпийских игр 2028 года.
"Отчет подтверждает, что Лос-Анджелес готов принять Олимпийские игры 2028 года. Конечно, американский город опирается на сильную заявку, выдвинутую на проведение Игр-2024. Лос-Анджелес представил нам все необходимые гарантии для того, чтобы мы были уверены, что статус хозяина Олимпийских игр может быть присужден за 11 лет до соревнований", — сообщил глава комиссии МОК Патрик Бауман.
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