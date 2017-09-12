Разработчики проекта нового алфавита: Можем вернуться к некоторым буквам

Директор Республиканского центра развития языков имени Шаяхметова Ербол Тлешов ответил на вопросы о проекте нового казахского алфавита, передает корреспондент Tengrinews.kz.



11 сентября в Астане состоялись парламентские слушания о введении единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике. "Этот вариант проекта мы берем за основу.



Этот вариант полностью показывает всю гамму звукового строя казахского языка. В этом варианте собраны все казахские звуки. Ни один звук, ни ползвука от этого варианта не отстали", - отметил Ербол Тлешов.



Также он выразил мнение, какие действия возможны со стороны разработчиков в случае, если новый вариант алфавита не будет одобрен общественностью.



"Я не знаю, можно ли так говорить, понравится новый вариант алфавита или не понравится. Это не квартира, не машина. Некоторые слова, звуки, может быть будут вопросы. В этом случае, если наши коллеги нам подскажут более точно, углубленно, мы вернемся к некоторым звукам, буквам. В целом, за основу мы берем данный вариант алфавита", - пояснил Ербол Тлешов в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций.



Ранее Ербол Тлешов рассказывал, что предлагаемый вариант казахского алфавита содержит 25 знаков. За основу был взят такой принцип: одна буква - один звук, одна буква - два звука и один звук система диграфа.



"Для полноценного обеспечения звуковой системы казахского языка в алфавит было включено восемь диграфов, обозначающих восемь специфических звуков", - сообщил Тлешов.



Разработчики проекта отметили, что латиница будет касаться прежде всего казахского языка. Все издания, выходящие на русском языке, так и будут выходить, то есть для русскоговорящих граждан Казахстана кириллица остается.