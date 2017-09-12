Министр нацэкономики рассказал, что будет с ценами на продукты после ЭКCПО

Министр национальной экономки РК Тимур Сулейменов ответил на вопрос, что будет с ценами на продовольственные товары в Казахстане после завершения выставки ЭКСПО, передает ИА «NewTimes.kz».
По словам главы МНЭ, вопрос о повышение цен на продукты поднимался и до открытия международной выставки ЭКСПО в Астане. В то время экономисты прогнозировали рост, однако, отметил министр, цены остались «почти на прежнем уровне».
«Опять поднимается вопрос о том, что после ЭКСПО продукты подорожают, что якобы в момент проведения выставки цены искусственно сдерживали. Как можно сдерживать рост цен на продукты в наших придомовых магазинах, в крупных оптовках, в рознице? Это невозможно.
Этим никто не занимается, ни мы, ни акимат, это рынок. Поэтому посоветовал бы не обращать внимание на такую информацию», ― сказал Тимур Сулейменов на пресс-конференции в правительстве.
По его словам, за последние восемь месяцев в Казахстане наблюдается спад цен на продукты.
«На ряд каких-то вещей цены подорожали, но на продовольственную корзину произошло снижение цен, и это будет продолжаться как минимум месяц. Мы ожидаем, что сентябрь мы будем видеть дефляцию. Так что оснований для беспокойств нет»,― заключил он.
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