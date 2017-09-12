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Министр нацэкономики рассказал, что будет с ценами на продукты после ЭКCПО

Просмотров:340 Опубликовано: Сегодня, 13:46
Министр нацэкономики рассказал, что будет с ценами на продукты после ЭКCПО
Иллюстративное фото с сайта ria.ru
Министр национальной экономки РК Тимур Сулейменов ответил на вопрос, что будет с ценами на продовольственные товары в Казахстане после завершения выставки ЭКСПО, передает ИА «NewTimes.kz».

По словам главы МНЭ, вопрос о повышение цен на продукты поднимался и до открытия международной выставки ЭКСПО в Астане. В то время экономисты прогнозировали рост, однако, отметил министр, цены остались «почти на прежнем уровне».

«Опять поднимается вопрос о том, что после ЭКСПО продукты подорожают, что якобы в момент проведения выставки цены искусственно сдерживали. Как можно сдерживать рост цен на продукты в наших придомовых магазинах, в крупных оптовках, в рознице? Это невозможно.

Этим никто не занимается, ни мы, ни акимат, это рынок. Поэтому посоветовал бы не обращать внимание на такую информацию», ― сказал Тимур Сулейменов на пресс-конференции в правительстве.

По его словам, за последние восемь месяцев в Казахстане наблюдается спад цен на продукты.

«На ряд каких-то вещей цены подорожали, но на продовольственную корзину произошло снижение цен, и это будет продолжаться как минимум месяц. Мы ожидаем, что сентябрь мы будем видеть дефляцию. Так что оснований для беспокойств нет»,― заключил он.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • Mestnyi
 Sazan (Посетители) Сегодня, 15:28
Это невозможно.
Этим никто не занимается, ни мы, ни акимат, это рынок... ― сказал Тимур Сулейменов

прикольно получается. то есть когда вы обрушили фантик-тенге вы там собирали комиссии и т.д. и т.п. на всех совещухах вопели, что будете контролировать цены и сдерживать и бла бла бла, а теперь? выясняется что это невозможно?
вы уж определитесь.
 
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  • Budweiser
 Tima1104 (Посетители) Сегодня, 14:27
Цены на бензин поднялись, а продукты на прилавки сами не приходят.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Tima1104
  • Budweiser
 шаман (Посетители) Сегодня, 14:22
Как можно сдерживать рост цен на продукты в наших придомовых магазинах, в крупных оптовках, в рознице?
путем сдерживания курса доллара, теперь доллар поднимется поднимутся и цены

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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  • nadiuna
  • Tima1104
  • Budweiser
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 13:51
Тут не нужно быть министром чтобы понять одну истину Ростет бензин - ростет товар и прочие услуги. С недевних пор наблюдается странные вещи типа того когда народу сообщили что девальвации не будет перед ее приходом.
Получается как в анекдоте "Слушаем жену и делаем наоборот".
 
 

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