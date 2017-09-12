Рост цен на бензин объяснили в Минэнерго

В Министерстве энергетики РК объяснили рост цен на бензин, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как сообщил в ходе брифинга директор Департамента развития нефтяной промышленности Министерства энергетики Куаныш Кудайбергенов, рост цен на бензин связан с плановым ремонтом казахстанских НПЗ и зависимостью от российского бензина.



"В течение года на заводах есть плановые остановки согласно графику. Сейчас как раз тот период, когда атырауский завод в августе встал на ремонт до 18 сентября. 20 сентября павлодарский встанет на ремонт до 25 октября. Как раз этот объем, который эти заводы не допроизводят, мы вынуждены импортировать из Российской Федерации", - сказал Куаныш Кудайбергенов.



"У нас сохраняется импортозависимость от российского бензина и дизельного топлива. По бензину марки АИ-92 - 30 процентов, по дизельному топливу -15 процентов. Сейчас доля российского бензина возросла, соответственно, цена немного вырастает. Данные колебания носят сезонный характер, связанный с увеличенным спросом из-за остановок заводов", - дополнил он.



"Мы думаем, что к концу октября баланс выправится и обстановка нормализуется", - добавил Куаныш Кудайбергенов.



При этом он не стал обещать, что цена на бензин снизится.



"Цены будут регулироваться рынком. Вы знаете, что в июле 2015 года мы отпустили бензин АИ-92 с госрегулирования. В августе 2016 года дизельное топливо. Цены на эти нефтепродукты регулируются только рынком. Министерство за этим не следит", - отметил он.



По данным министерства, в отношении ряда АЗС ведется расследование о ценовом сговоре.



"КРЕМиЗК наблюдает, чтобы не было необоснованных повышений цен на нефтепродукты. Насколько нам известно, сейчас даже ведется какое-то дело в отношении заправщиков, которые в свое время подняли цену одновременно", - заключил Куаныш Кудайбергенов.



Ранее сообщалось, что на АЗС Казахстана подорожал бензин. Цены на заправках страны в среднем поднялись на два-три тенге. Некоторые столичные автозаправки заправляли Аи-92 уже по 149 тенге за литр.



Министр энергетики РК Канат Бозумбаев заявил, что предпосылок для значительного роста цен на топливо нет.



В свою очередь, эксперты прокомментировали подорожание бензина. По их словам, нынешний рост цен связан со стандартными инфляционными процессами.