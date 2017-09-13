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Названы самые негостеприимные страны мира: Какое место занимает Казахстан

Просмотров:176 Опубликовано: Сегодня, 10:03
Названы самые негостеприимные страны мира: Какое место занимает Казахстан
Фото skyview.kz
Названы самые негостеприимные страны мира. Об этом сообщается на портале Passport Index. В рейтинге учитывались данные о 198 странах и территориях мира.

На первом месте рейтинга разместились Афганистан, КНДР, Сомали, Сирия и Турменистан. Чтобы посетить эти государства, гражданам всех без исключения стран нужны визы или другие разрешительные документы.

На второй строчке расположилась Ангола. Без визы въехать в страну могут только путешественники из Намибии.

Третье место разделили между собой Бутан, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Ирак и Ливия. Эти страны пускают без виз туристов из 3 стран каждая.

Что касается Казахстана, то сюда без визы пускают граждан из 60 государств. Таким образом, Казахстан стал 74-ой страной по гостеприимности. Россия разместилась на 83 месте - въезжать без визы в эту страну можно гражданам 42 государств.

Ранее в список самых гостеприимных стран вошли Коморы, Кот-д'Ивуар, Гвинея-Бисау, Мадагаскар, Мальдивы, Мавритания, Федеративные Штаты Микронезии, Мозамбик, Самоа, Сейшелы, Восточный Тимор, Тоголезская Республика, Тувалу и Уганда. Они готовы пускать без виз граждан всех государств.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • tolk
 tag_92 (Посетители) Сегодня, 10:56
Цитата: Автор
На первом месте рейтинга разместились Афганистан, КНДР, Сомали, Сирия и Турменистан. Чтобы посетить эти государства, гражданам всех без исключения стран нужны визы или другие разрешительные документы.

А почему в этот список не вошел США? Ведь процедура получения визы тоже сложная.

Жарко очень...может шапку снять!?
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 10:55
Сирия и Турменистан вроде Туркменистан
 
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Куратор (Посетители) Сегодня, 10:34
Разве безвизовость говорит о гостеприимстве? Скорее, это говорит об уровне нацбезопасности.
 
 

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