Названы самые негостеприимные страны мира: Какое место занимает Казахстан

Названы самые негостеприимные страны мира. Об этом сообщается на портале Passport Index. В рейтинге учитывались данные о 198 странах и территориях мира.



На первом месте рейтинга разместились Афганистан, КНДР, Сомали, Сирия и Турменистан. Чтобы посетить эти государства, гражданам всех без исключения стран нужны визы или другие разрешительные документы.



На второй строчке расположилась Ангола. Без визы въехать в страну могут только путешественники из Намибии.



Третье место разделили между собой Бутан, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Ирак и Ливия. Эти страны пускают без виз туристов из 3 стран каждая.



Что касается Казахстана, то сюда без визы пускают граждан из 60 государств. Таким образом, Казахстан стал 74-ой страной по гостеприимности. Россия разместилась на 83 месте - въезжать без визы в эту страну можно гражданам 42 государств.



Ранее в список самых гостеприимных стран вошли Коморы, Кот-д'Ивуар, Гвинея-Бисау, Мадагаскар, Мальдивы, Мавритания, Федеративные Штаты Микронезии, Мозамбик, Самоа, Сейшелы, Восточный Тимор, Тоголезская Республика, Тувалу и Уганда. Они готовы пускать без виз граждан всех государств.