Названы самые негостеприимные страны мира: Какое место занимает Казахстан

Названы самые негостеприимные страны мира. Об этом сообщается на портале Passport Index. В рейтинге учитывались данные о 198 странах и территориях мира.
На первом месте рейтинга разместились Афганистан, КНДР, Сомали, Сирия и Турменистан. Чтобы посетить эти государства, гражданам всех без исключения стран нужны визы или другие разрешительные документы.
На второй строчке расположилась Ангола. Без визы въехать в страну могут только путешественники из Намибии.
Третье место разделили между собой Бутан, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Ирак и Ливия. Эти страны пускают без виз туристов из 3 стран каждая.
Что касается Казахстана, то сюда без визы пускают граждан из 60 государств. Таким образом, Казахстан стал 74-ой страной по гостеприимности. Россия разместилась на 83 месте - въезжать без визы в эту страну можно гражданам 42 государств.
Ранее в список самых гостеприимных стран вошли Коморы, Кот-д'Ивуар, Гвинея-Бисау, Мадагаскар, Мальдивы, Мавритания, Федеративные Штаты Микронезии, Мозамбик, Самоа, Сейшелы, Восточный Тимор, Тоголезская Республика, Тувалу и Уганда. Они готовы пускать без виз граждан всех государств.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.