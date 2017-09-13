Назарбаев призвал научить казахстанцев пользоваться смартфонами

Президент Казахстана озадачен вопросом внедрения новых технологий. По мнению Главы государства, несмотря на инновации, не все население страны умеет пользоваться новшествами.
"Очень важно для цифровой экономики повышать цифровую грамотность людей. Мы сейчас говорим о высоких моментах, об Uber... А вот все население? Я далеко не буду ходить, например в России, в Казахстане, знают об этом? Нет. Даже пользоваться тем, что мы собираемся внедрить... Надо научить. Надо научить пользоваться смартфонами как следует. Поэтому у нас здесь огромная работа, больше говорить, объяснять, больше учить", - сказал Президент на республиканском совещании по вопросам цифровизации.
Нурсултан Назарбаев призвал всех казахстанцев сесть за учебники и обучаться.
"Все казахстанцы: от школьника, который за партой сидит, до пенсионера. Снова надо сесть за книги. Надо изучать все то, чему нас не учили. Не учили, мое поколение вообще понятия не имело. Сегодняшнее среднее поколение тоже. Поэтому все казахстанцы, да и все должны сесть за учебники, схватиться за головы и начинать разбираться. Принцип образования на всю жизнь становится нормой", - отметил Глава государства.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.