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Назарбаев призвал научить казахстанцев пользоваться смартфонами

Просмотров:263 Опубликовано: Сегодня, 12:50
Назарбаев призвал научить казахстанцев пользоваться смартфонами
Фото ©Турар Казангапов
Назарбаев призвал научить казахстанцев пользоваться смартфонами, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Президент Казахстана озадачен вопросом внедрения новых технологий. По мнению Главы государства, несмотря на инновации, не все население страны умеет пользоваться новшествами.

"Очень важно для цифровой экономики повышать цифровую грамотность людей. Мы сейчас говорим о высоких моментах, об Uber... А вот все население? Я далеко не буду ходить, например в России, в Казахстане, знают об этом? Нет. Даже пользоваться тем, что мы собираемся внедрить... Надо научить. Надо научить пользоваться смартфонами как следует. Поэтому у нас здесь огромная работа, больше говорить, объяснять, больше учить", - сказал Президент на республиканском совещании по вопросам цифровизации.

Нурсултан Назарбаев призвал всех казахстанцев сесть за учебники и обучаться.

"Все казахстанцы: от школьника, который за партой сидит, до пенсионера. Снова надо сесть за книги. Надо изучать все то, чему нас не учили. Не учили, мое поколение вообще понятия не имело. Сегодняшнее среднее поколение тоже. Поэтому все казахстанцы, да и все должны сесть за учебники, схватиться за головы и начинать разбираться. Принцип образования на всю жизнь становится нормой", - отметил Глава государства.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 13:56
Бесплатно надо пенсионеров обучать,как в России.Не дурней россиян,чай.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • кукла
 mer (Посетители) Сегодня, 13:31
Ну да,ну да,надо обучать,согласен,но пол страны не работает в рабочее время,сидя на рабочем месте за смартфонами,а другая не имея средств на эти смартфоны,не до них, пашет от зари до зари.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • botden
  • dolph02071075
 Лесник (Посетители) Сегодня, 12:59
Поэтому все казахстанцы, да и все должны сесть за учебники, схватиться за головы и начинать разбираться.

Поздно звататься за голову.. Мы уже давно перешли точку невозврата. death Такое ощущение, что слуги народа в бирюльки играют.

У меня только один вопрос к Вам, Нурултан Абишевич: когда опрокинут тенге? question
 
 

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