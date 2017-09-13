Назарбаев призвал научить казахстанцев пользоваться смартфонами, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Президент Казахстана озадачен вопросом внедрения новых технологий. По мнению Главы государства, несмотря на инновации, не все население страны умеет пользоваться новшествами.



"Очень важно для цифровой экономики повышать цифровую грамотность людей. Мы сейчас говорим о высоких моментах, об Uber... А вот все население? Я далеко не буду ходить, например в России, в Казахстане, знают об этом? Нет. Даже пользоваться тем, что мы собираемся внедрить... Надо научить. Надо научить пользоваться смартфонами как следует. Поэтому у нас здесь огромная работа, больше говорить, объяснять, больше учить", - сказал Президент на республиканском совещании по вопросам цифровизации.



Нурсултан Назарбаев призвал всех казахстанцев сесть за учебники и обучаться.



"Все казахстанцы: от школьника, который за партой сидит, до пенсионера. Снова надо сесть за книги. Надо изучать все то, чему нас не учили. Не учили, мое поколение вообще понятия не имело. Сегодняшнее среднее поколение тоже. Поэтому все казахстанцы, да и все должны сесть за учебники, схватиться за головы и начинать разбираться. Принцип образования на всю жизнь становится нормой", - отметил Глава государства.