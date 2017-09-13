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Абаев высказался о новом алфавите

Просмотров:198 Опубликовано: Сегодня, 14:19
Абаев высказался о новом алфавите
Фотоколлаж ©Tengrinews.kz
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев высказался о новом казахском алфавите, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам Даурена Абаева, он поддерживает в целом проект нового алфавита по причине его компактности. Министр отметил, что у казахстанцев есть время изучить проект и предложить новые варианты.

"Очень радует и меня лично, что не стоит вопрос необходимости латиницы или нет. Сейчас вопрос уже перешел в плоскость практичной, дискуссии идут, этот алфавит подходит или нет. Базово, в целом я за то, чтобы был нераздутый алфавит. И в этой связи данный проект алфавита в целом я поддерживаю. Отдельные буквы? Я думаю, эксперты еще досмотрят и посмотрят, как лучше использовать. Это как раз вынесено на всеобщее обсуждение, чтобы посмотрели, сделали выводы и внесли свои предложения", - рассказал министр во время совещания по цифровизации Казахстана.

Напомним, в Парламенте прошли слушания на тему "О вопросах введения единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике". В ходе слушаний заместитель премьер-министра Ерболат Досаев отметил, что у правительства есть пошаговый алгоритм перехода на латиницу.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:21
Уосы кiсiнi бiрiншi рет көрүуiм ...
 
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sergbodr (Посетители) Сегодня, 15:19
Нигде не нашёл внятного объяснения необходимости использования латиницы и обсуждения этого вопроса с народом! Может кто знает и даст ссылку? Или ПАПА сказал и все под козырёк, а через определённое время быстро это будут убирать, как и ликвидацию детских врачей, введение трёхязычия и другие нелепости???

 
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Ậбыρвалг (Посетители) Сегодня, 14:49
Министр отметил, что у казахстанцев есть время изучить проект и предложить новые варианты.


Если бы они нас ещё слушали stena
 
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Jack (Посетители) Сегодня, 14:29
Очень радует и меня лично, что не стоит вопрос необходимости латиницы или нет

А что, этот вопрос кто-то задавал? Поставили перед фактом и все..
 
 

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