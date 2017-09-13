Абаев высказался о новом алфавите

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев высказался о новом казахском алфавите, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам Даурена Абаева, он поддерживает в целом проект нового алфавита по причине его компактности. Министр отметил, что у казахстанцев есть время изучить проект и предложить новые варианты.



"Очень радует и меня лично, что не стоит вопрос необходимости латиницы или нет. Сейчас вопрос уже перешел в плоскость практичной, дискуссии идут, этот алфавит подходит или нет. Базово, в целом я за то, чтобы был нераздутый алфавит. И в этой связи данный проект алфавита в целом я поддерживаю. Отдельные буквы? Я думаю, эксперты еще досмотрят и посмотрят, как лучше использовать. Это как раз вынесено на всеобщее обсуждение, чтобы посмотрели, сделали выводы и внесли свои предложения", - рассказал министр во время совещания по цифровизации Казахстана.



Напомним, в Парламенте прошли слушания на тему "О вопросах введения единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике". В ходе слушаний заместитель премьер-министра Ерболат Досаев отметил, что у правительства есть пошаговый алгоритм перехода на латиницу.