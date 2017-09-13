Стало известно точное время начала боя Головкин - "Канело" Альварес

Стало известно точное время начала поединка между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Так, главный бой вечера, который состоится 16 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, по казахстанскому времени начнется в 08:50 утра 17 сентября.



Вечер бокса Головкин - Альварес в прямом эфире покажут телеканалы Qazaqstan и QazSport. Начала трансляции вечера бокса на телеканалах запланирована на 06:00 по времени Астаны. В США же бой Головкин - Альварес будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. Стоимость для одного телевизора составляет 75 долларов.



В предстоящем бою 35-летний Головкин будет защищать все четыре титула чемпиона мира в среднем весе - WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта с организацией 27-летний Альварес не претендует на пояс WBC, но сам выставит на кон титул журнала The Ring. Также боксеры разыграют статус линейного чемпиона мира.