Сколько заработают Головкин и "Канело" за бой

Стали известны гонорары Геннадия Головкина и Сауля "Канело" Алвьареса, передают Vesti.kz.



По информации британского таблоида The Telegraph, Головкин и "Канело" получат гарантированные гонорары в размере 15 миллионов долларов. Это рекорд для обоих боксеров. Отметим, что еще не учтены доли с дохода от продажи платных трансляций (PPV).



По ожиданиям главы Golden Boy Promotions Оскара Да Ле Хойи, бой соберет около 1,5 миллиона PPV, что равняется примерно 100 миллионам долларов. 60 процентов от этой суммы будет разделено между боксерами. Львиная доля от дохода с PPV-продаж полагается "Канело", несмотря на его статус андердога.



Кроме того, боксеры получат процент от выручки с продажи билетов. Ранее сообщалось, что все билеты на бой были распроданы за две недели. По данным СМИ, организаторы заработали на этом пункте 30 миллионов долларов.



На кону в поединке будут стоять титулы Головкина, специальный пояс от WBC и звание линейного чемпиона, а также пояс журнала The Ring от "Канело". По времени Астаны бой пройдет утром 17 сентября, в воскресенье.