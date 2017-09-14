«Лада» в формате .pdf
 
Четверг, 14 Сентября
+28...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 340 KZT
  • €1 = 407.05 KZT
  • 1 RUB = 5.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сколько заработают Головкин и "Канело" за бой

Просмотров:116 Опубликовано: Сегодня, 11:02
Сколько заработают Головкин и "Канело" за бой
Фото instagram.com/gggboxing
Стали известны гонорары Геннадия Головкина и Сауля "Канело" Алвьареса, передают Vesti.kz.

По информации британского таблоида The Telegraph, Головкин и "Канело" получат гарантированные гонорары в размере 15 миллионов долларов. Это рекорд для обоих боксеров. Отметим, что еще не учтены доли с дохода от продажи платных трансляций (PPV).

По ожиданиям главы Golden Boy Promotions Оскара Да Ле Хойи, бой соберет около 1,5 миллиона PPV, что равняется примерно 100 миллионам долларов. 60 процентов от этой суммы будет разделено между боксерами. Львиная доля от дохода с PPV-продаж полагается "Канело", несмотря на его статус андердога.

Кроме того, боксеры получат процент от выручки с продажи билетов. Ранее сообщалось, что все билеты на бой были распроданы за две недели. По данным СМИ, организаторы заработали на этом пункте 30 миллионов долларов.

На кону в поединке будут стоять титулы Головкина, специальный пояс от WBC и звание линейного чемпиона, а также пояс журнала The Ring от "Канело". По времени Астаны бой пройдет утром 17 сентября, в воскресенье.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:29
GGG жеңедi ...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика