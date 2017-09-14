«Лада» в формате .pdf
 
Четверг, 14 Сентября
+28...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 340 KZT
  • €1 = 407.05 KZT
  • 1 RUB = 5.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Читающие всегда будут руководить теми, кто сидит у компьютеров – Назарбаев

Просмотров:144 Опубликовано: Сегодня, 18:15
Читающие всегда будут руководить теми, кто сидит у компьютеров – Назарбаев
Фото из открытых источников
Президент выразил сожаление по поводу того, что молодёжь уже не читает те книги, которые читал он. При этом время требует всеобщей компьютерной грамотности.

Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на пресс-конференции в Акорде спросили, какими приложениями для смартфона он пользуется.

"Да некогда мне туда смотреть, – с улыбкой ответил Президент. – Вся необходимая информация у меня есть, но иногда я начинаю там шарить тоже. Мы в своё время привыкли больше читать, чем смотреть. Сейчас молодёжь всё находит там. Сожалею, что они не читают тех книг, которые мы читали. Кто-то сказал: "Читающие будут руководить теми, кто сидит у компьютеров".

Президент напомнил о программе "Цифровой Казахстан", которая призвана повысить компьютерную грамотность населения. Но есть проблема. Сейчас 72% казахстанцев пользуются интернетом. В стране 7 500 сёл, и оптоволоконную связь трудно туда довести. Чтобы дойти до всех участков, нужно использовать спутники, сказал Назарбаев.

"Цифровизация – это не цель, это средство. Средство повышения производительности, прибыли, капитализации всех компаний, которое произведёт взрывной скачок в экономике. Всеобщая информация даёт благо в производстве, жизни, образовании, медицине. С помощью дистанционной медицины учёные в Астане могут консультировать любой регион. Все должны быть грамотными. Со старшим поколением сложнее, а детей не надо заставлять, они там сидят день и ночь", – сказал Президент.

Ранее на пресс-конференции Нурсултан Назарбаев прокомментировал проект алфавита казахского языка на латинице из 25 букв, рассказал о том, как Трамп заверил, что антироссийские санкции Казахстана не касаются; заявил, что никаких предпосылок для девальвации сейчас нет; пояснил, в каких случаях Казахстан может направить миротворцев в Сирию.
Источник: informburo.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика