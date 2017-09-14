Читающие всегда будут руководить теми, кто сидит у компьютеров – Назарбаев

Президент выразил сожаление по поводу того, что молодёжь уже не читает те книги, которые читал он. При этом время требует всеобщей компьютерной грамотности.



Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на пресс-конференции в Акорде спросили, какими приложениями для смартфона он пользуется.



"Да некогда мне туда смотреть, – с улыбкой ответил Президент. – Вся необходимая информация у меня есть, но иногда я начинаю там шарить тоже. Мы в своё время привыкли больше читать, чем смотреть. Сейчас молодёжь всё находит там. Сожалею, что они не читают тех книг, которые мы читали. Кто-то сказал: "Читающие будут руководить теми, кто сидит у компьютеров".



Президент напомнил о программе "Цифровой Казахстан", которая призвана повысить компьютерную грамотность населения. Но есть проблема. Сейчас 72% казахстанцев пользуются интернетом. В стране 7 500 сёл, и оптоволоконную связь трудно туда довести. Чтобы дойти до всех участков, нужно использовать спутники, сказал Назарбаев.



"Цифровизация – это не цель, это средство. Средство повышения производительности, прибыли, капитализации всех компаний, которое произведёт взрывной скачок в экономике. Всеобщая информация даёт благо в производстве, жизни, образовании, медицине. С помощью дистанционной медицины учёные в Астане могут консультировать любой регион. Все должны быть грамотными. Со старшим поколением сложнее, а детей не надо заставлять, они там сидят день и ночь", – сказал Президент.



Ранее на пресс-конференции Нурсултан Назарбаев прокомментировал проект алфавита казахского языка на латинице из 25 букв, рассказал о том, как Трамп заверил, что антироссийские санкции Казахстана не касаются; заявил, что никаких предпосылок для девальвации сейчас нет; пояснил, в каких случаях Казахстан может направить миротворцев в Сирию.