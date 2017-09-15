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Доходы от операций с криптовалютами предложили обложить налогом в Казахстане

Просмотров:281 Опубликовано: Сегодня, 10:02
Доходы от операций с криптовалютами предложили обложить налогом в Казахстане
Депутат мажилиса РК Аманжан Жамалов
В Казахстане необходимо разработать понятные правила налогообложения доходов от операций с криптовалютами. Такое мнение в интервью Tengrinews.kz выразил депутат Мажилиса Аманжан Жамалов.

Он отметил, что в данный момент криптовалюты в Казахстане никак не регулируются. "Основной вопрос заключается в защите прав населения. Большинство стран мира признали, что применение криптовалют связано с большими рисками. Нет никаких гарантий возврата денежных средств. До сих пор непонятно, что такое криптовалюта: это форма денег, товар или ценная бумага или не то и не другое. Также сейчас большой пробел в налоговом регулировании, какие налоги нужно платить с прироста стоимости криптовалют - это тоже никак не регулируется", - говорит депутат.

Он предлагает рассмотреть вопрос регулирования рынка криптовалют. По его мнению, необходимо ограничить покупку криптовалют населением - все сделки должны идти через профессиональных участников (брокеров и т. д.) по аналогии с ценными бумагами. Криптобиржи, брокеров и сами операции также нужно, по мнению депутата, регулировать. Помимо этого, необходимы, по его словам, понятные правила налогообложения доходов от операций с криптовалютами и законодательство по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма через криптовалюты.

Жамалов отметил, что в вопросе регулирования надо разделять сами криптовалюты и технологии. "Многие смешивают эти два понятия и ассоциируют технологию блокчейн с биткоином. На самом деле биткоин - это криптовалюта, построенная на технологии блокчейн. Сама технология блокчейн может иметь множество применений - там, где необходима безопасность массовых транзакций. Но для этого эта технология должна быть легитимна", - поясняет депутат.

При этом, несмотря на использование блокчейна Нацбанком и другими госорганами, по этой технологии никаких законодательных требований нет. "Как будет идти признание сделок и операций - непонятно. Очевиден правовой пробел. Если Нацбанк начнет продавать ценные бумаги на технологии блокчейн, как будут защищены права населения? Действительно ли конфиденциальная информация будет надежно защищена? Как будет проходить идентификация? Таким образом, должны быть нормативные требования к транзакциям и хранению данных по технологии блокчейн. Люди должны понимать, как и у кого они покупают", - говорит депутат.

По его словам, необходимо с целью защиты прав населения внести поправки в первую очередь в законы "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", "О платежах и платежных системах", "О рынке ценных бумаг", "О государственных закупках", то есть везде, где может быть применена технология блокчейн.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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dolph02071075 (Посетители) Сегодня, 12:02
В Казахстане в течение 1 года внедрят эту криптовалюту. Большие возможности предоставляет эта технология по выводу и вводу денежных средств.
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 11:26
Это крипто валюта еще тот мыльный пузырь... Рано или поздно лопнет, да так, что пол-мира в suicide или будет как с луковицыми тюльнов когда Нидерландах... ИХМО

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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arelav_74 (Посетители) Сегодня, 11:12
Краснов,
100% Прав

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
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  • Tatyana01
 Краснов (Посетители) Сегодня, 11:06
депутат Мажилиса Аманжан Жамалов.

Этот субъект еще в начале года должен был сложить свои полномочия не сколько за то, сколько за это!
Видимо, все благополучно разрешилось и это существо продолжает отравлять жизнь народу за народные же деньги!
 
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 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 10:15
Цитата: Швейк
Если не можешь прекратить бардак, надо его возглавить! И поиметь на этом денюжку

Дружище, так они там на верху уже который месяц по ночам уснуть не могут, ворочаются, минимум 5 раз за ночь выходят на балкон покурить.
Как так то???
Кучка рабов богатеет без их ведома. Непорядок!!!
Срочно ввести налог!!!
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 10:06
Если не можешь прекратить бардак, надо его возглавить! И поиметь на этом денюжку crazy
 
 

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