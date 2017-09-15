"Сверху приказа не будет". Разработчики рассказали о сроках ввода латиницы

Переход на латиницу обсудили на заседании научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Директор института языкознания имени Байтурсынова Комитета науки МОН РК Ерден Кажыбек отметил, что переход на латиницу в Казахстане ознаменует факт, что государственный язык на пути превращения в общегражданский.



"В перспективе в ближайшей - лет десять, наверное - этот язык должен функционировать во всех сферах общественной и государственной жизни. Здесь нет спешки, обязательно нужно объяснять. После того как люди поймут, что это такое: без эмоций, спокойно, попробуют и свой вердикт изложат, после этого будет принято решение", - отметил, говоря о сроках внедрения нового казахского алфавита, Ерден Кажыбек.



Он отметил, что процесс обсуждения алфавита в обществе будет длиться около десяти месяцев.



"После утверждения самого алфавита этот процесс тоже не будет форсироваться, это тоже важно. (… ) Вчера Глава государства сказал, что в школах начнется ввод нового алфавита с 2022 года. То есть четыре года дается на апробацию, адаптацию, разработку методической базы, подготовку тысяч учителей, методистов, специалистов в сфере языка. То есть не будет сверху приказа, что с завтрашнего дня переходить (на латиницу). Нет, мы должны все понять, изучить, принять, научиться пользоваться. Тогда у нас внедрение алфавита произойдет, я уверен, очень быстро и легко", - выразил мнение лингвист Ерден Кажибек.



"Я хочу сразу подчеркнуть: сейчас мнение общественности, мнения людей направлены конкретно на буквы, знаки, на способы передачи. Хочу, как специалист, лингвист сказать, что это далеко не самый главный, и не самый сложный, и не основной вопрос нашей звуковой реформы. Утверждение и принятие алфавита - это вопрос технический. Но почему такой сейчас резонанс в обществе, среди людей, потому что алфавит новый, он неожиданный. Там были использованы некоторые способы передачи определенных звуков латинскими буквами, так называемыми диграфами", - отметил ученый, лингвист.



"Все были удивлены, когда увидели "ое", "uе", "ае" - это абсолютно непривычно. Люди воспринимают эти две буквы, как два звука. Как два звука они, конечно, звучат как-то непривычно. Но, на самом деле эти знаки обозначают только один звук. Это просто дело привычки. (…) Нужно объяснить, что две буквы в казахском языке, "о" и "е", допустим, никогда рядом не стоят. Они не могут стоять по законам казахского языка. Значит "ое" означают один звук - это одна буква, означающая "ө". К этому надо привыкнуть. Ко всему новому надо привыкать. Все новое, конечно, дается нелегко, но опять здесь нет давления, а есть желание облегчить, улучшить, сделать более простым использование казахского языка на латинском алфавите", - выразил мнение директор Института языкознания имени Байтурсынова Комитета науки МОН РК Ерден Кажыбек.



Он также пояснил, почему разработчики нового варианта алфавита остановились именно на презентованном варианте.



"Мы решили презентовать вариант, который устремлен в будущее, он перспективный вариант. Почему? Потому что сейчас ситуация другая. Сейчас век интенсивного развития компьютерных технологий. Ситуация в мире кардинально изменится. Если мы сейчас, допустим, наш алфавит будем со всеми апострофами, дополнительными новыми знаками использовать для обозначения наших специфических звуков, это тоже, конечно, неплохо, нет. Но мы теряем немного времени. А вот представьте, что любой человек, носитель государственного языка сможет брать любое устройство, смартфон, планшет и сможет войти в Интернет, пользоваться IT-технологиями и писать на своем родном языке свободно, самое главное - без ущерба для передачи звуков. Это самый главный момент", - резюмировал Ерден Кажыбек.



"Переход на латиницу будет осуществляться динамично, но не приемлет спешки, не приемлет непродуманного форсирования событий", - заявил накануне спикер Мажилиса РК Нурлан Нигматулин.



Разработчики проекта отметили, что латиница будет касаться прежде всего казахского языка. Все издания, выходящие на русском языке, так и будут выходить, то есть для русскоговорящих граждан Казахстана кириллица остается.



Разработчики нового казахского алфавита отметили, что представленный вариант еще не утвержден. Все предложения и замечания от населения будут приниматься и учитываться. "Если будут дельные предложения, можно обращаться в Комитет по языкам и общественно-политической работе Министерства культуры и спорта РК либо в Республиканский центр развития языков имени Шаяхметова по телефонам: 48-83-67, 40-83-93, 40-63-83".