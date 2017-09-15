Взрыв прогремел в лондонском метро

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Explosion reported at #ParsonsGreen - pic.twitter.com/Yd6wDNcAAj— Discreet Help (@DiscreetHelp) 15 сентября 2017 г.
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Комментарии ( 3 )
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