Взрыв прогремел в лондонском метро

Взрыв прогремел в поезде лондонского метро, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sun.По информации СМИ, несколько человек получили ожоги лица. На место прибыли экстренные службы. Полиция Лондона подтвердила факт инцидента, подробности не сообщаются.Газета Sun опубликовала фотографию горящего пакета, якобы взорвавшегося в поезде лондонского метро. На фото, выложенном одним из очевидцев в социальных сетях, виден стоящий у дверей вагона пластиковый пакет с белым ведром, из которого торчит горящий кусок материи."Мы в курсе инцидента на станции метро "Парсонс-Грин". Сотрудники находятся на месте", - говорится в сообщении полиции в Twitter.