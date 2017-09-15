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Взрыв прогремел в лондонском метро

Просмотров:254 Опубликовано: Сегодня, 13:13
Взрыв прогремел в лондонском метро
Фото twitter.com/DanHolden85
Взрыв прогремел в поезде лондонского метро, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sun.

По информации СМИ, несколько человек получили ожоги лица. На место прибыли экстренные службы. Полиция Лондона подтвердила факт инцидента, подробности не сообщаются.

Газета Sun опубликовала фотографию горящего пакета, якобы взорвавшегося в поезде лондонского метро. На фото, выложенном одним из очевидцев в социальных сетях, виден стоящий у дверей вагона пластиковый пакет с белым ведром, из которого торчит горящий кусок материи.

"Мы в курсе инцидента на станции метро "Парсонс-Грин". Сотрудники находятся на месте", - говорится в сообщении полиции в Twitter.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 14:15
strana.kz,
Если это только не ведроид draznilka
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:13
Швейк,
телефоны в ведрах не носят podzatylnik
 
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  • Thornhill
 Швейк (Посетители) Сегодня, 13:26
Так, Самсунги вроде больше не взрываются. Новая Афоня, не?
 
 

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