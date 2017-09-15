Снизить штрафы за превышение скорости и неправильную парковку предложили в РК. Об этом стало известно 15 сентября на презентации законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях". По словам разработчиков поправок - представителей Минюста РК, законопроект предусматривает снижение штрафов за незначительные нарушения ПДД, передает Today.kz.



Проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" предлагает вдвое снизить суммы административных штрафов за мелкие нарушения ПДД, не вызывающие аварийных ситуаций, такие, как неправильная парковка и непристегнутый ремень безопасности. Сумму штрафа за несоблюдение правил перевозки пассажиров было предложено снизить с 10 по пяти МРП. Штраф за превышение скорости на 10 километров в час также хотят снизить до пяти МРП. За выезд на встречную полосу по-прежнему грозит лишение права на управление транспортными средствами. Однако если эта норма будет принята, ждать свое водительское удостоверение обратно придется уже не год, а только шесть месяцев.



Кроме того, предлагается снизить штрафы за нарушения ПДД и для пешеходов.



В проекте закона пересмотрены виды взысканий по 30 составам правонарушений. Предложено снижение размеров административных штрафов по 157 статьям.

Документ предусматривает внесение изменений в 335 статей КОАП, планируется добавить 28 новых статей.



"Предусматривается введение института сокращенного производства в отношении юридических лиц, а также по правонарушениям, зафиксированным специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме. Это новый институт был введен в КОАП в новой редакции, и, согласно нормам этого института, в течение семи дней, если правонарушение было совершено физическим лицом, у него была возможность оплатить сумму штрафа в половинном размере. Теперь мы предлагаем распространить этот институт и на юридические лица", - сообщила заместитель министра юстиции РК Зауреш Баймолдина.



Эти поправки, по мнению разработчиков законопроекта, помогут снизить коррупционные риски, повысить стабильность работы юридических лиц.

Напомним, ранее в ходе презентации законопроекта стало известно, что в Казахстане хотят увеличить срок административного ареста с трех до 24 часов.