Максата Усенова задержали с коробком марихуаны полицейские в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Дело рассмотрено в Алмалинском районном суде.



Согласно приговору, материалы в отношении Максата Усенова были рассмотрены в суде 31 августа 2017 года. Он был взят под стражу 30 августа.



Усенов обвинялся в совершении уголовного проступка, предусмотренного статьей 296 части 1, 2 УК РК. Установлено, что около 19 часов вечера 29 августа 2017 года Усенов М.К. находился в компьютерном клубе "QWERTY", расположенный по улице Масанчи. На компьютерном столе, за которым сидел Усенов был "обнаружен и изъят спичечный коробок с содержимым веществом растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом, то есть с марихуаной высушенной весом 2,26 грамма".



Кроме того, органами уголовного преследования Усенов М.К. обвинялся в немедицинском потреблении наркотического средства в общественном месте около 19 часов вечера 29 августа 2017 года возле компьютерного клуба "QWERTY".



"Подсудимый Усенов М.К. в ходе главного судебного разбирательства вину признал полностью и показал, что около 12 часов дня 29 августа 2017 года встретился с другом, с которым пообедал в ресторане, расположенном на улице Жандосова города Алматы. После чего, около 13 часов шел по улице Жандосова, где на пересечении с улицей Ауэзова на земле увидел спичечный коробок, который пнул. Коробок приоткрылся, внутри он увидел полкоробки вещества зеленого цвета растительного происхождения со специфическим запахом. Коробку положил к себе в карман. Затем пошел в компьютерный клуб "QWERTY", расположенный по адресу: город Алматы, улица Масанчи, 78. Когда рассчитывался с кассиром клуба, в кармане обнаружил коробку, которую положил до этого. Сам не понимает, как это совершил, но он вышел на улицу, и употребил марихуану. Употреблял впервые, обещает, что это будет и последний. Потом вернулся в клуб, сел за стол №72. Через некоторое время в клуб пришли сотрудники полиции, увидели спичечный коробок с марихуаной, который он положил на стол №69. Он признался, что спичечный коробок принадлежит ему", - говорится в материалах дела.



Сообщается, что Максат Усенов раскаялся в содеянном и просил назначить ему наказание в виде штрафа.



Суд приговорил Усенова Максата Кажымуратовича виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного статьей 296 части 2 УК РК, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 (двухсот) МРП в сумме 453800 тенге.