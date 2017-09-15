Курс тенге ослабел к концу недели

Курс нацвалюты составил 339,60 тенге за доллар по итогам дневных торгов 15 сентября на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По итогам утренних торгов 14 сентября стоимость одного доллара составляла 337,65 тенге, утренних торгов 15 сентября - 338,66 тенге. Напомним, в конце прошлой недели стоимость одного доллара составляла 333,6 тенге.



Первая сделка дневных торгов 15 сентября прошла по цене 338,70 тенге, что и является минимальной ценой. Максимальная цена составила 339,65 тенге. Объем торгов достиг 100,750 миллиона долларов.



Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 334,5-340,5 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 15.06 по времени Астаны составила 55,41 доллара за баррель.



Ранее в Нацбанке РК рассказали, как сдерживали падение тенге в августе и сентябре. Регулятор сообщил, что в августе этого года объем нетто-интервенций Нацбанка РК составил 70 миллионов долларов. Отмечено, что в августе Национальный Банк в условиях отсутствия достаточного предложения иностранной валюты выступил ее продавцом. Интервенции проводились и в первую неделю сентября.