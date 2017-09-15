Работавший по 16 часов в сутки дворник стал лучшим работником EXPO в Астане

В Астане состоялась церемония награждения лучших сотрудников, задействованных в организации и проведении специализированной выставки EXPO-2017, передает корреспондент Today.kz. Всего было предусмотрено 25 номинаций по совершенно разным сферам деятельности, победителями которых стали сотрудники госорганов, медучреждений, правоохранительных органов, коммунальных служб и волонтеры.



Все они получили статуэтки, грамоты и денежные призы из рук акима города. Открывая мероприятие, Асет Исекешев поблагодарил всех жителей города за поддержку и терпение.



"Хотелось бы поблагодарить жителей Астаны, которые оказывали поддержку все это время, были доброжелательны и терпеливы и помогли создать в столице эту новую атмосферу добра, мира и согласия, позитивную атмосферу, которую нам нужно сохранить", - сказал Исекешев.

Он отметил, что тысячи людей трудились и принимали участие в проведении выставки.



"Прошла выставка, грядет 20-летие Астаны, все отмечают, что благодаря выставке Астана преобразилась, появился новый уровень сервиса, комфорта и безопасности. Нам очень надо сохранить его, этот уровень, поэтому я желаю всем успехов, еще раз поздравляю. Это один из самых успешных стратегических проектов в истории Казахстана. Мы выполнили поручение Президента, которое он нам поставил. Я хочу еще раз поблагодарить всех вас", - добавил Исекешев.



Одним из победителей стал исполнительный директор участка по санитарной очистке района "Есиль" ТОО "Астана Тазалық" Толеген Оразбаев. Его признали лучшим работником коммунальной сферы. Мужчина работал на территории EXPO по 16 часов в сутки c 22 мая по 10 сентября.



Примечательным является то, что лучшей медицинской организацией стала городская больница № 2 – в период проведения выставки всего принято 684 иностранных туристов, из которых 40 пациентам проведены оперативные вмешательства.



Лучшим сотрудником полиции стал Азамат Балтабаев, спасший мужчину, который совершил попытку суицида, прыгнув в воду с моста реки Есиль.



Лучшим участковым инспектором признан Нурсултан Дарбаев. В период проведения выставки старшим лейтенантом было выявлено 257 административных правонарушений.



Победителем в категории лучший водитель автобуса стал Абай Рамазанов, который был задействован на самых ответственных мероприятиях, таких как встреча международных делегаций, делегаций детей-сирот и инвалидов. В период проведения выставки он отработал 624 часа.



Муратбай Шиналиев – водитель такси с семилетним стажем - был признан лучшим, выполнив 1 099 заказов.