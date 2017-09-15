«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 15 Сентября
+28...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 338.08 KZT
  • €1 = 402.08 KZT
  • 1 RUB = 5.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Станция Cassini уничтожена - НАСА

Просмотров:75 Опубликовано: Сегодня, 18:14
Станция Cassini уничтожена - НАСА
Фото ©REUTERS
Станция Cassini, на протяжении последних 13 лет исследовавшая Сатурн, его кольца и спутник, уничтожена, сообщает Lenta.ru со ссылкой на НАСА.

Как уточняется, сигнал от станции пропал 15 сентября 2017 года примерно в 14.55 по московскому времени. Cassini утонула в атмосфере газового гиганта.

В агентстве отметили, что затопление станции на Сатурне позволило избежать биологического загрязнения спутников планеты Энцелада и Титана, на которых ученые не исключают существование примитивной жизни.

За 13 лет Cassini сделала множество ключевых для планетологии открытий. В частности, станция обнаружила молекулярный водород и диоксид углерода в выбросах из Энцелада, что указывает на наличие в недрах спутника потенциально пригодных для жизни условий. В мае этого года станция Cassini записала звуки Сатурна.

Cassini считается одной из самых успешных миссий НАСА. Станция, запущенная 15 октября 1997 года, только через семь лет вышла на орбиту газового гиганта. Суммарные затраты на миссию Cassini оцениваются в 3,3 миллиарда долларов. Ожидается, что анализ полученных данных займет еще несколько лет.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 18:58
Правильно делают. Развитие науки и благосостояние страны связаны друг с другом.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика