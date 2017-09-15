Станция Cassini уничтожена - НАСА

Станция Cassini, на протяжении последних 13 лет исследовавшая Сатурн, его кольца и спутник, уничтожена, сообщает Lenta.ru со ссылкой на НАСА.



Как уточняется, сигнал от станции пропал 15 сентября 2017 года примерно в 14.55 по московскому времени. Cassini утонула в атмосфере газового гиганта.



В агентстве отметили, что затопление станции на Сатурне позволило избежать биологического загрязнения спутников планеты Энцелада и Титана, на которых ученые не исключают существование примитивной жизни.



За 13 лет Cassini сделала множество ключевых для планетологии открытий. В частности, станция обнаружила молекулярный водород и диоксид углерода в выбросах из Энцелада, что указывает на наличие в недрах спутника потенциально пригодных для жизни условий. В мае этого года станция Cassini записала звуки Сатурна.



Cassini считается одной из самых успешных миссий НАСА. Станция, запущенная 15 октября 1997 года, только через семь лет вышла на орбиту газового гиганта. Суммарные затраты на миссию Cassini оцениваются в 3,3 миллиарда долларов. Ожидается, что анализ полученных данных займет еще несколько лет.