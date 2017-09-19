Лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи выступила с обращением к нации по вопросу рохинджа

Государственный советник и фактический лидер Мьянмы, Нобелевский лауреат До Аун Сан Су Чжи осудила насилие, применяемое "всеми сторонами конфликта" в штате Ракхайн, и объявила о готовности Мьянмы разрешить беженцам-рохинджа, укрывшимся в Бангладеш, вернуться в свои дома в Ракхайне после процесса "верификации" их права на проживание в Мьянме, передает РИА Новости. Аун Сан Су Чжи выступила в парламенте Мьянмы в столице страны Нейпьидо с обращением к нации по вопросу рохинджа. Первое выступление государственного советника по этому вопросу с момента начала обострения этно-религиозного конфликта в штате Ракхайн в 2012 году транслировалось парламентским интернет-телеканалом Мьянмы в прямом эфире. "Мы осуждаем незаконное насилие, применяемое всеми сторонами конфликта в штате Ракхайн. Все виновные в правонарушениях в ходе конфликта будут отвечать за свои деяния по всей строгости закона", - заявила Аун Сан Су Чжи. "Мы глубоко соболезнуем всем пострадавшим в этом конфликте", - сказала она. Говоря от лица правительства, государственный советник заявила о приверженности властей Мьянмы восстановлению мира, безопасности, порядка и стабильности в штате Ракхайн. Касаясь судьбы 410 тысяч беженцев-рохинджа, укрывшихся в пограничных районах соседней с Мьянмой Бангладеш, Аун Сан Су Чжи заявила, что они смогут вернуться в свои дома в Ракхайне в случае подтверждения их прав на проживание в Мьянме в ходе процесса "верификации". "Мы готовы начать процесс верификации в любое время", - заявила она. Государственный советник также заявила, что с 5 сентября в Ракхайне не происходило столкновений и операций вооруженных сил по зачистке территории штата от боевиков. Также Аун Сан Су Чжи привлекла внимание международной общественности к тому факту, что большинство рохинджа, проживающих в Ракхайне, во время обострения конфликта не покидали своих домов и остались на территории Мьянмы. Рохинджа (рохинья) - этнические бенгальцы, мусульмане по вероисповеданию, проживающие в штате Ракхайн в Мьянме, но не имеющие мьянманского гражданства. Они являются потомками бенгальцев, переселенных в Ракхайн британской колониальной администрацией в XIX - начале XX века. Конфликт между мусульманами-рохинджа и мьянманцами-буддистами, также населяющими Ракхайн, существует десятки лет, однако его нынешнее обострение, начавшееся в 2012 году, привело к многочисленным столкновениям представителей мусульманских и буддийских общин, вспышкам насилия, боевым столкновениям между исламскими боевиками из народности рохинджа и мьянманскими военнослужащими и полицией. 25 августа мьянманские военные начали масштабную операцию против боевиков из организации "Араканская армия спасения рохинджа", организовавших синхронизированное нападение на мьянманские пограничные посты, полицейские участки и воинские части в штате Ракхайн. В результате боевых действий за последние недели до 410 тысяч рохинджа пересекли границу Бангладеш в поисках убежища. Длительное молчание Аун Сан Су Чжи, "иконы демократии" и многолетней защитницы прав человека по вопросу рохинджа обозреватели связывают с антимусульманскими настроениями, широко распространенными в преимущественно буддийской Мьянме, в том числе и среди сторонников партии Национальная лига за демократию, которую возглавляет Аун Сан Су Чжи.