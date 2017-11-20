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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Почему закон о СМИ в Казахстане касается каждого?

Просмотров:314 Опубликовано: Вчера, 21:39
Почему закон о СМИ в Казахстане касается каждого?
Иллюстративное фото
Уже год как в республике обсуждаются поправки в законодательство, которое регулирует деятельность СМИ. Их разработало Министерство информации и коммуникаций (МИК РК). В начале сентября проект начал рассматривать Мажилис (нижняя палата Парламента РК).

Предлагаются изменения не в один, а в 16 законов и кодексов, в том числе – о СМИ, о рекламе, о телерадиовещании, об авторских и смежных правах, о персональных данных и их защите и даже в Кодекс об административных правонарушениях.

Планируется, что работа над законопроектом продлится до весны 2018-го. И если поправки будут приняты в сегодняшнем виде, многое изменится не только для журналистов, но и для простых казахстанцев. «Открытая Азия онлайн» расскажет, почему это коснётся каждого, и как коснётся.

Полезным будет узнать, что законодательство республики приравнивает все интернет-ресурсы к СМИ. Это значит, что формально требования, правила, регулирующие нормы, о которых речь пойдёт ниже, распространяются на социальные сети (от Фейсбука до Одноклассников), блоги и сайты компаний, а не только на телеканалы, газеты и информагентства.


1. Идентификация комментатора
Пользователи всех этих ресурсов наверняка неприятно удивятся, узнав, как разработчики предлагают регулировать сетевые комментарии. Эта норма была придумана сначала МИК. Во время обсуждения в рабочей группе медиаюристы, НПО, журналисты настаивали на её исключении и добились своего. Затем законопроект был отправлен на согласование с государственными органами, и для общественности стало большим сюрпризом, что после этого норма про комментарии снова появилась, и именно в такой редакции ушла в парламент.

Почему закон о СМИ в Казахстане касается каждого?


Изложено довольно витиевато. Юристы расшифровывают смысл так:

Собственники сайтов должны будут разработать что-то вроде пользовательского соглашения, а каждый, кто захочет выразить своё мнение под статьёй какого-нибудь информагентства или оставить комментарий на любом другом «общедоступном ресурсе», должен будет это соглашение принять, а затем пройти процедуру идентификации – либо на сайте egov.kz (электронное правительство), либо через SMS, полученную на свой (зарегистрированный) мобильный номер.

Почему закон о СМИ в Казахстане касается каждого?



2. Ваше согласие требуется
Новый законопроект наделяет журналистов новыми обязанностями.

Почему закон о СМИ в Казахстане касается каждого?


Стоит разобрать эти нормы детально.

Проверять достоверность информации и так входит в профессиональные обязанности журналиста, как в функционал врача, например, входит лечение, а педагога – обучение. Необходимость прописывать это не ясна. Особенно в контексте слов «путём направления запросов соответствующим лицам и (или) организациям». Директива словно бы обязывает пользоваться именно этим способом проверки и рассылать официальные запросы по каждой теме, на которую пишешь, а статей на некоторых информ-сайтах выходит по полсотни в день. Редакции рискуют остаться без новостей и оставить без них читателей, учитывая, с какой скоростью чиновники реагируют.

А пункт 3-1) медиаюристы вообще называют проблемным. Он предписывает прежде, чем рассказывать о человеке, заручиться его согласием на распространение сведений. О том, как получать это «да», в законе ничего не говорится и совершенно непонятно:

Почему закон о СМИ в Казахстане касается каждого?


Действительно, мера ответственности в законопроекте не определена. Но нет гарантий, что она там не появится, а размытые формулировки не сделают её легко применимой.

– Это делается, на наш взгляд, с одной целью – чтобы лица, которые имеют претензии по фактам публикации тех или иных сведений о себе, о своих банковских счетах, ещё о чём-либо, имели возможность предъявить претензии к СМИ или начать судебные разбирательства, – считает медиаюрист Ольга Диденко.

И хотя кажется, что эта поправка имеет отношение исключительно к журналистской деятельности, на самом деле она может работать в отношении многих.

Почему закон о СМИ в Казахстане касается каждого?


3. Осторожно, пропаганда!
Если поправки будут приняты в нынешнем виде, то придётся очень сильно осторожничать со словами. В них есть такое новшество, и когда законопроект разрабатывался, никто даже не предполагал, что оно появится:

Почему закон о СМИ в Казахстане касается каждого?


Медиаюристы считают эту норму потенциально опасной и даже отправили её на экспертизу в ОБСЕ.

Почему закон о СМИ в Казахстане касается каждого?


Когда происходит акт терроризма, СМИ обязательно это освещают. Они приводят факты: во сколько произошло событие, сколько человек совершили преступление, кто они – мужчины или женщины, какое оружие применяли, как действовали. Это факты. Но если прокрутить колесо мыши вверх и перечитать «Примечание» к предлагаемой поправке, то станет понятным, что даже публикация фактов о теракте может расцениваться как агитация за терроризм.

А если пригласить в студию или на газетную полосу экспертов по теме, то это ещё больше будет похоже на пропаганду – как она описана в определении разработчиков.

Кстати, судя по всему, формулировки для него подбирали недолго, а просто позаимствовали их из «Википедии».
Пропага́нда (лат. propaganda дословно — «подлежащая распространению (вера)», от лат. propago — «распространяю») — в современном политическом дискурсе понимается как открытое распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведений, в том числе намеренно искажённых и вводящих в заблуждение, для формирования общественного мнения или иных целей, преследуемых пропагандистами.

Существуют гораздо более чёткие трактовки этого понятия, как например: «Пропаганда – заранее спланированное и целенаправленное духовное воздействие на аудиторию, целью которого является привлечение аудитории на сторону того, кто ведёт пропаганду, то есть контроль за мышлением и поведением».

В законопроекте же спланированность вообще не упоминается, а намеренное искажение информации ради агитации упоминается через запятую после «фактов».

Почему закон о СМИ в Казахстане касается каждого?


А за пропаганду терроризма, в отличие от других информационных проступков, предусмотрено суровое наказание – от пяти до девяти лет лишения свободы.
Именно поэтому юристы будут категорически настаивать на исключении этой нормы из проекта.

4. Осторожно, дети!
В закон о СМИ собираются ввести ещё одно совершенно новое ограничение.

Почему закон о СМИ в Казахстане касается каждого?


Распространяться эта мера будет как на юридические лица, так и на физические. Единственное исключение – публикация детских фото без согласия возможна по требованию правоохранительных органов.

Это нововведение юристы считают очень хорошим.

Почему закон о СМИ в Казахстане касается каждого?


5. Право на собственное изображение
Столь строгое регулирование предполагается только в случаях использования снимков несовершеннолетних. Со взрослыми проще, но также появятся нюансы.

Почему закон о СМИ в Казахстане касается каждого?


По словам экспертов, в целом предлагаемая норма – хорошая. Но есть и в ней недоработки. Нигде в законодательстве не обозначено, что значит «общественные интересы». Следует прописать или это понятие, или оговорку, что СМИ заведомо действуют в интересах общества.
С этим положением следовало бы ознакомиться и тем, кто не работает в прессе.

Почему закон о СМИ в Казахстане касается каждого?



6. Публикация и аккредитация
Казалось бы, такая вещь, как аккредитация, существует исключительно для журналистов. Однако вполне может коснуться людей и другой профессии. Поначалу в закон о СМИ предлагалась вот такая поправка.

Почему закон о СМИ в Казахстане касается каждого?


Речь шла не только об иностранных журналистах, работающих в стране, но и о гражданах Казахстана, сотрудничающих с зарубежными СМИ. И проблема заключалась в том, что порядок аккредитации будет определять не закон, а подзаконный акт, разработанный МИД. А вносить какие-то коррективы при создании таких документов общественность уже не может – их можно увидеть только в принятом виде.

Сейчас МИК утверждает, что выкинуло этот пункт из последней редакции. Но есть в этом некое лукавство. Если внимательно прочесть Пояснительную записку к Законопроекту за подписью министра информации Даурена Абаева, то можно обнаружить там следующее:

Почему закон о СМИ в Казахстане касается каждого?


Это уже не называется аккредитацией, но суть остаётся прежней – всех, кто пишет в инопрессу, поставят на учёт и опять же – по внутренним правилам МИД, повлиять на которые извне практически невозможно. Если это произойдёт, то:

Почему закон о СМИ в Казахстане касается каждого?


7. Дружба с пресс-службой
В новом законопроекте, наконец, определены роли пресс-секретарей и пресс-служб. Сейчас уполномоченные представители госорганов и СМИ нередко взаимодействуют плохо, а хорошо работа идёт чаще всего, если издание дружит с какой-нибудь пресс-службой.

Почему закон о СМИ в Казахстане касается каждого?


Почему закон о СМИ в Казахстане касается каждого?


8. Официальный запрос и сроки
Мининформации также предлагает изменить процедуру запроса информации журналистами – разделить это понятие на два вида.

Почему закон о СМИ в Казахстане касается каждого?


На первый взгляд это выглядит как хорошая новость – получить ответ на официальный запрос за два дня мечтает любая редакция. Но медийная общественность убеждена, что какие сроки ни установи, эта норма соблюдаться не будет. Действующий закон о СМИ уже обязывает госорганы отвечать на запросы в течение трёх рабочих дней. Но практически все чиновники всегда его нарушают, затягивая с предоставлением информации на недели, а порой и вовсе не отвечая. 90% из опрошенных казахстанских журналистов указали, что самая распространенная проблема в их работе – это нарушение сроков.

Почему закон о СМИ в Казахстане касается каждого?


9. Я требую опровержения
Новый законопроект более тщательно регламентирует процедуру опровержения в случае публикации некорректных и неточных сведений. Юристы утверждают, что эти требования нарушают Гражданский кодекс РК. А нормы, которые вступают с ним в противоречие, недопустимы.

Почему закон о СМИ в Казахстане касается каждого?



– Даже если СМИ опубликовали неточные, некорректные данные, но они соответствуют действительности и уж точно не являются порочащими чьё-то достоинство и деловую репутацию, наш народ, чиновники, депутаты, какие-то организации всегда в первую очередь требуют опровержения. Это порочная практика, – утверждает медиаюрист Ольга Диденко. – В случае публикации некорректных сведений никаких опровержений, судебных разбирательств быть не может, а уж требований возмещения морального вреда – тем более. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы процедура публикации ответов в СМИ была тщательно прописана и предваряла процедуру опровержения. Опровержение – это крайний случай. Когда речь идёт о публикации сведений, которые именно что не соответствуют действительности и порочат честь и деловую репутацию.

10. Принципы, которых не хватает
Министерство информации и коммуникаций РК прописало принципы деятельности журналистов и включило их в законопроект. В ведомстве считают, что ими должны руководствоваться СМИ в своей работе.

Почему закон о СМИ в Казахстане касается каждого?


Общественность предлагала также вернуть в СМИ рекламу слабоалкогольной продукции (пива, вина). Это поддержало бы страдающую от отсутствия доходов отрасль. Но на этапе согласования Комитет административной полиции МВД РК исключил эту норму из законопроекта на невыясненных основаниях. При этом в Казахстане с 9 сентября разрешили пить за рулём – на сайте Министерства здравоохранения РК опубликовали Приказ об утверждении новых правил проведения медицинского освидетельствования, по которому содержание меньше 0,5 промилле алкоголя в крови считаются допустимым – а это бокал вина, кружка пива или полрюмки водки.

Национальная ассоциация телерадиовещания Казахстана выступала с инициативой создать Национальный фонд медиа-архивов, где хранился бы весь аудиовизуальный контент всех каналов, который был произведён за долгие годы на бюджетные деньги (то есть в рамках госзаказа), и сделать его доступным для всех СМИ. Но и эту идею не поддержали, соответствующие поправки были исключены.

Резюмируя, эксперты говорят, что законопроект в последней редакции получился очень несбалансированным: возможности государства контролировать деятельность СМИ, привлекать к ответственности и наказывать журналистов (и других пользователей информационных технологий) получились гораздо более «выпуклыми и увесистыми», чем права и новые возможности для свободы слова.

Главная иллюстрация: карикатура Игоря Кийко (Алматы). Фото «Адил соз»©
Автор: Марина Михтаева
Источник: http://theopenasia.net
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Комментарии ( 4 )

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 Thornhill (Посетители) Вчера, 23:02
Если я хочу показать фото своего внука в Одноклассниках, я должен у детей разрешение спросить? Бред!
В Мажилисе там вообще соображают, что они собираются принять?
Какого чёрта тогда вообще говорить в слух о свободе слова или демократии?

Цитата: Mestnyi
Будем вместе с Хабаром петь оды великому и пританцовывать.

И тогда КНДР будет расшифровываться как Казахская Народная ДР? lol
Хают Ына, а сами с него пример берут! Сначала оградили себя от народа полицией, армией и спецслужбами, а теперь ещё хотят добиться, чтобы люди даже в Вацапе не могли выражать своё мнение!
Лучше бы приняли Законы о подоходном налоге в котором бы заставили платить налоги по принципу - Чем больше доходы тем больше налоги! И декларирование налогов ежегодное должно быть!
И налог на имущество тоже надо изменить! А то заедешь в 30 мкрн, а там дома по несколько миллионов долларов! Откуда деньги? Бабушка всю жизнь копила?
 
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 Mestnyi (Посетители) Вчера, 22:15
Хабар рулит...
Будем вместе с Хабаром петь оды великому и пританцовывать.
Только на Хабаре работают правильные журналисты, которые освещают истину. Всех остальных лжецов под суд!!!
Как то тут еще статья на Ладе промелькнула, что какому то министришке не нравится, что люди Триколоры и НТВшные тарелки ставят...


А ведь это все ни что иное, как обычный стах перед народом...
 
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 Klim Chugunkin (Посетители) Вчера, 21:54
кароче я так понял что скоро придется ЛАДЕ,ТУМБЕ,АКБИЗУ,ИНКТАУ, потуже затягивать свои пояса да и подсократить штат работитков.
Суть ясна убивают еще не родившийся КАЗНЕТ.

Как говорится, желаю, чтобы все!
 
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 Швейк (Посетители) Вчера, 21:47
Короче, всем заткнуться и мааааалчать!!! beat
 
 

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