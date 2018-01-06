Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Рождеством

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Рождества, передает пресс-служба Главы государства.
"Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю всех православных христиан нашей страны с Рождеством Христовым!
Этот светлый праздник являет пример прочных традиций гуманизма, сострадания, милосердия, любви и заботы к ближнему как оплота современного мироздания.
Православные христиане нашей республики вносят свой значимый вклад в сохранение мира и согласия в нашем общем казахстанском доме.
Одним из важнейших принципов государственной политики является уважительное и бережное отношение к религиозным чувствам граждан. Поэтому мы смогли сохранить мир и согласие, достичь признанных успехов в экономике и общественном развитии.
В этот день хочу еще раз выразить признательность и благодарность за неустанный труд каждого на благо нашей Родины, добрые дела, мудрые помыслы и светлые идеи.
Желаю всем благополучия и достатка, любви и благоденствия, мира и счастья в каждый дом, каждому казахстанцу!", - пожелал Президент Казахстана.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.