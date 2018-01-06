Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Рождеством

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Рождества, передает пресс-служба Главы государства.



"Дорогие соотечественники!



Сердечно поздравляю всех православных христиан нашей страны с Рождеством Христовым!



Этот светлый праздник являет пример прочных традиций гуманизма, сострадания, милосердия, любви и заботы к ближнему как оплота современного мироздания.



Православные христиане нашей республики вносят свой значимый вклад в сохранение мира и согласия в нашем общем казахстанском доме.



Одним из важнейших принципов государственной политики является уважительное и бережное отношение к религиозным чувствам граждан. Поэтому мы смогли сохранить мир и согласие, достичь признанных успехов в экономике и общественном развитии.



В этот день хочу еще раз выразить признательность и благодарность за неустанный труд каждого на благо нашей Родины, добрые дела, мудрые помыслы и светлые идеи.



Желаю всем благополучия и достатка, любви и благоденствия, мира и счастья в каждый дом, каждому казахстанцу!", - пожелал Президент Казахстана.