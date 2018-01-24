В Узбекистане похоронили 52 погибших при ЧП с автобусом

Тела всех 52 граждан Узбекистана, погибших при возгорании автобуса в Актюбинской области, опознаны и похоронены на родине, сообщил представитель МЧС республики, передает РИА Новости.



В прошлый четверг автобус, в котором находились 57 человек, сгорел на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области Казахстана. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека - все граждане Узбекистана, еще пятерым удалось спастись. Власти Узбекистана опубликовали постановление, в котором назвали причины возгорания автобуса в Казахстане, среди них - его техническая неисправность и перегруженность, а также несоблюдение норм безопасности.



"Анализ ДНК проведен, процесс опознания завершен, все 52 тела погибших при пожаре опознаны", - уточнил собеседник агентства. Он сообщил, что во вторник все тела погибших были доставлены родственникам в Ташкент и четыре области страны, состоялись похороны.



Представитель МЧС сообщил, что в домах, где проживали погибшие, дежурят психологи, врачи скорой помощи, представители мусульманского духовенства. Еще двое выживших узбекистанцев остаются в Актобе в рамках следственных мероприятий.



После ЧП президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил создать правительственную комиссию по расследованию обстоятельств возгорания автобуса. В комиссию, которую возглавил премьер-министр Абдулла Арипов, вошли представители МИД, МВД, МЧС, Минздрава и других ведомств.



Ранее сообщалось, что Мирзиеев распорядился выплатить пособия семьям погибших, их размер не сообщается. Кроме того, местные органы власти выделили родственникам материальную помощь и продукты питания на проведение поминальных мероприятий.



18 января в Иргизском районе Актюбинской области загорелся пассажирский автобус. По данным Комитета по ЧС, из горящего транспорта удалось выбраться пятерым пассажирам. 52 человека погибли на месте. Автобус ехал из поселка Жибек Жолы Сарыагашского района Южно-Казахстанской области до Казани Российской Федерации.



Все погибшие - мужчины, уроженцы Наманганской области. Самому взрослому - 41 год, самому молодому - 19 лет.



Заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что основная версия случившегося пожара - неосторожное обращение с огнем.

