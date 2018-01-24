Самый богатый китаец приехал в Давос в старой женской куртке

Китайский миллиардер, основатель Alibaba Group Джек Ма приехал на Всемирный экономический форум в Давосе, Швейцария, одетым в женскую пуховую парку марки Canada Goose. Об этом сообщает Quartzy.
На бизнесмене была надета модель Montebello в цвете Algonquin Green, доступная на сайте бренда только в женской версии. Цена парки — 795 долларов. Это приталенная куртка облегающего силуэта, сшитая из прочного материала. Карманы — накладные на пуговицах, капюшон отделан натуральным мехом. В настоящее время все куртки этой модели уже распроданы.
Ма уже был замечен в этой же куртке ранее, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в Нью-Йорке в январе 2017 года.
Состояние основателя Alibaba Group оценивается в 48,2 миллиарда долларов. Он является самым богатым жителем Китая.
Марка Canada Goose основана польским иммигрантом Сэмом Тиком в Торонто, Канада, в 1957 году. Фирма специализируется на выпуске люксовой спортивной и повседневной одежды для холодного климата. В настоящее время компанию возглавляет внук Тика, бизнесмен Дэни Райсс.
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