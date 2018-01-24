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Самый богатый китаец приехал в Давос в старой женской куртке

Просмотров:452 Опубликовано: Вчера, 20:26
Самый богатый китаец приехал в Давос в старой женской куртке
Джек Ма Фото: Mike Segar / Reuters
Китайский миллиардер, основатель Alibaba Group Джек Ма приехал на Всемирный экономический форум в Давосе, Швейцария, одетым в женскую пуховую парку марки Canada Goose. Об этом сообщает Quartzy.

На бизнесмене была надета модель Montebello в цвете Algonquin Green, доступная на сайте бренда только в женской версии. Цена парки — 795 долларов. Это приталенная куртка облегающего силуэта, сшитая из прочного материала. Карманы — накладные на пуговицах, капюшон отделан натуральным мехом. В настоящее время все куртки этой модели уже распроданы.

Ма уже был замечен в этой же куртке ранее, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в Нью-Йорке в январе 2017 года.

Состояние основателя Alibaba Group оценивается в 48,2 миллиарда долларов. Он является самым богатым жителем Китая.

Марка Canada Goose основана польским иммигрантом Сэмом Тиком в Торонто, Канада, в 1957 году. Фирма специализируется на выпуске люксовой спортивной и повседневной одежды для холодного климата. В настоящее время компанию возглавляет внук Тика, бизнесмен Дэни Райсс.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 3 )

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saktau (Посетители) Вчера, 23:33
если нравиться почемубы и не одеть.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Вчера, 21:56
Kitaec kopit na mujckuyu
 
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  • Лесник
  • Михаил Виноградов
 Ян (Посетители) Вчера, 20:30
Без комплексов чувак.
 
 

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