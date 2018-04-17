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Единый стандарт по обслуживанию лифтов запустят в Казахстане

Просмотров:57 Опубликовано: Сегодня, 20:19
Единый стандарт по обслуживанию лифтов запустят в Казахстане
Иллюстративное фото
Через три месяца в Казахстане запустят национальный стандарт по которому будут завозить и обслуживать лифты, передает Informburo.kz.

Глава Союза лифтовиков Казахстана Нурлан Кенжебаев сообщил о создании рабочей группы совместно с Комитетом промышленной безопасности МИР РК после того, как Президент обратил внимание на плохое состояние лифтов по всей стране.

Рабочая группа за два месяца должна разработать национальный стандарт, где пропишет все требования к лифтовым компаниям. После этого за один месяц введут эти новые правила. «Наконец-то с мёртвой точки сдвинулась (ситуация. – Авт.), создана рабочая группа по изменению нормативно-правовых актов. Ответственность будет обозначена чётко: где, какие компании имеют право работать. Будет чётко сказано, какие лифты вообще в Казахстан можно будет завозить.

Одна из проблем, про которую никто не знает: из-за того, что нет каких-либо ограничений, все начали завозить некачественные лифты. К примеру, есть лифт Sanyo. Другая китайская компания может назвать себя так же, но делать плохие лифты по низкой цене. Их качество сразу проверить невозможно. Поэтому падают лифты не те, которые 25 лет обслуживают, а те, что последние 10 лет завозили», – сказал Нурлан Кенжебаев.

Ещё одной проблемой является то, что зачастую строительные компании в жилых многоэтажках проектируют один лифт, под него строят шахту. А потом, после того, как документ прошёл экспертизу, покупают и устанавливают более дешёвый и некачественный. «Этот вопрос мы тоже жёстко задаём. Такой лифт ускоренно приходит в негодность. И потом стоит вопрос о его замене. А он-то стоит недёшево, извините меня, 25 тысяч долларов. И тогда возникает вопрос: кто за это будет платить?» – добавил Нурлан Кенжебаев.

В нормативах, которые сейчас разрабатывают, уже прописали, что срок гарантии завода-изготовителя должен быть как минимум три года. Ещё пять лет гарантии необходимо для поставки запчастей. Завозить можно будет лифты только тех заводов, которые имеют представительство в Казахстане. «Срок гарантии завода-изготовителя должен быть не один год, потому что лифт выпустили, установили, все ушли, а жители остаются с этой проблемой. Я являюсь членом рабочей группы. Думаю, совместно с комитетом мы наведём порядок», – отметил Нурлан Кенжебаев.

Председатель Союза обрабатывающей промышленности (куда входит и Союз лифтовиков Казахстана) Марат Баккулов отметил, что сейчас фактически ни один госорган не контролирует деятельность обслуживающих лифтовых компаний.

«Сейчас любой ИП-шник, который имеет два ключа в сумке, договаривается с КСК, чтобы обслуживать лифт за низкую цену. А в КСК в большинстве случаев не разбираются. То есть они могут обслуживать и за 3 тенге. Но вы понимаете, непрофессионал. Из-за чего все проблемы возникают. Вы слышали в Актобе что произошло. Человек погиб только потому, что кто-то неправильно обслуживал или вообще не обслуживал.

Да, компании несут уголовную ответственность, но вы понимаете, что, если кого-то посадят, это не сильно облегчит жизнь тем, кто потерял близких», – сказал Марат Баккулов в кулуарах пресс-конференции в СЦК.

В Союз лифтовиков Казахстана входит более 60 компаний: пять из них производят кабины, остальные занимаются обслуживанием. По словам Марата Баккулова, их число продолжает увеличиваться.
Источник: alau.kz
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