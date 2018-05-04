Казахстанцы смогут самостоятельно выбирать госномера на свои авто

У казахстанцев появится право самостоятельного выбора госномера на автотранспортное средства. Об этом стало известно на совещании под председательством руководителя аппарата Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.



Как отмечается, на совещании обсудили проблемные вопросы предоставления государственных услуг в сфере миграции населения и административной полиции. В нем приняли участие руководители комитетов миграционной службы, административной полиции Министерства внутренних дел, представителей НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».



О выявленных нарушениях законодательства в сфере оказания государственных услуг, допущенных органами внутренних дел, а также предложения по совершенствованию процедур предоставления услуг населению доложился директор департамента государственных услуг Агентства Ильдар Уйсумбаев.



Заместитель председателя Комитета миграционной службы МВД Ырысбек Исаев отметил, что для устранения административных барьеров до конца 2018 года во всех областных центрах республики совместно с акиматами планируется открытие миграционных Центров обслуживания населения.



Между тем первый заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Алибек Кениспаев рассказал о возможности выбора гражданами любых государственных номерных знаков автотранспортных средств в СпецЦонах, за исключением номеров повышенного спроса, по которым предусмотрена отдельная госпошлина. Такая возможность у граждан появится в текущем году, она позволит исключить коррупционные риски в деятельности административной полиции.



По итогам совещания министерству внутренних дел и государственной корпорации даны рекомендации, направленные на повышение качества оказываемых госуслуг, обеспечение беспрепятственного доступа услугополучателей к местам оказания услуг и повышение квалификации сотрудников, предоставляющих госуслуги.