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МИД России назвал три главных «вранья» Лондона в «деле Скрипаля»

Просмотров:224 Опубликовано: Сегодня, 11:37
МИД России назвал три главных «вранья» Лондона в «деле Скрипаля»
Фото: Andrew Matthews / PA via AP
Официальный представитель МИД России Мария Захарова перечислила три главных обмана Великобритании в деле отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которые были в разное время выявлены и раскрыты. Об этом она написала в своем Facebook.

«Первое вранье правительства Терезы Мэй о том, что британские эксперты установили страну изготовления химического вещества, которым якобы отравили Скрипалей, официально опровергли сами британские эксперты в лице руководителя лаборатории Портон-Дауна», — отметила представитель МИД.

«Вторым враньем» Захарова назвала якобы «наличие у России мотива для отравления Скрипалей в связи с исторически плохим поведением нашей страны». Она утверждает, что российская сторона опровергла это, в том числе перечислив несколько очевидных мотивов данной провокации, которая выгодна Лондону.

«Третье вранье» был опровергнуто президентом Чехии Милошем Земаном, который накануне признал факт разработки и хранения в стране нервно-паралитического вещества «Новичок». Ранее Лондон заявлял, что данный яд имеет российское происхождение, Москва утверждала, что никогда не обладала этим химоружием.

«Так будет и со всем остальным враньем Лондона», — резюмировала Захарова.

Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, на месте преступления были обнаружены следы вещества семейства «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва отвергает обвинения.

«Дело Скрипаля» стало поводом для международного скандала. Лондон обвинил Москву в случившемся и объявил о высылке 23 российских дипломатов. К Великобритании присоединились другие европейские страны, а также США. Москва ответила зеркальными мерами.
Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:35
Сейчас не важно кто виноват, а кто нет. Ибо, мнением населения управляется с помощью СМИ. А Россия имеет своё влияния через СМИ в Европе? В США? В Америке вообще? В Африке? Да хотя бы в Китае или в Индии? Вот в чём вопрос.
Главное, новости очерняющие Россию публикуются и публикуются регулярно. И не важно, правда или нет.
Я думаю, что России надо наплевать на мир и заниматься своими внутренними делами.
 
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Валерий_М (Посетители) Сегодня, 12:18
Мэй и Джонсон едут в лифте.
- Чертовы русские!
- Что в этот раз?
- Они дошли до того, что портят тут нам воздух!
- А я подумал это вы.
-"Я "новичок" в этом деле",- сказала Тереза Мэй и пустила шептуна.
Так появился газ "новичок".
 lol
 
 

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