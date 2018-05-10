«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 10 Мая
+20...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 328.85 KZT
  • €1 = 393.24 KZT
  • 1 RUB = 5.26 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Депортация из Украины: что известно о казахстанской журналистке Ольге Юрьевой

Просмотров:48 Опубликовано: Сегодня, 12:10
Депортация из Украины: что известно о казахстанской журналистке Ольге Юрьевой
Фото из открытых источников
Казахстанская журналистка Ольга Юрьева, которую выдворили из Украины, заявила, что ей не дали на руки никаких документов, передает Today.kz.

Перед тем как вылететь в Казахстан, Ольга Юрьева коротко прокомментировала ситуацию по телефону телеканалу "Россия1".

"Они зачитали мне документ на украинском языке. Я попросила перевод. В двух словах мне объяснили – потому что я сотрудник телеканала "Россия" и потому что я готовила материалы, которые подрывают государственную безопасность Украины. Но перевода мне не предоставили, никаких документов мне на руки тоже не выдали. При этом они депортацией это не называют, они называют это добровольным возвращением", – рассказала Ольга в эфире новостей.

Сейчас она работает на телеканале "Россия", но остается гражданкой Казахстана.

До переезда в РФ казахстанка работала на телеканале "КТК".

Юрьева, будучи собкором "КТК" по Мангистауской области, выходила в эфир как минимум с 2011 года. Она освещала многие громкие истории, включая забастовки нефтяников и браконьерство. Была автором сюжетов о социальных проблемах региона.

С 2016 года Юрьева работала уже в столичном бюро телеканала "КТК". В частности, журналист делала репортажи с судебного процесса в отношении редактора ряда медиаресурсов Бигельды Габдуллина, писала про конфликты в сфере строительства и рассказывала про кадровые перестановки в правительстве страны.
Напомним, Ольгу Юрьеву выдворили из Украины 9 мая, об этом было заявлено на сайте службы безопасности Украины.

Юрьеву принудительно отправили в Казахстан с запретом на въезд в Украину сроком на три года.

Кроме нее, на родину, но уже в Россию, была отправлена корреспондент "Первого канала" (РФ) Валентина Соловьева.

В СБУ напомнили, что в отношении двух вышеназванных телеканалов действуют специальные ограничения по деятельности на территории Украины.
Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика