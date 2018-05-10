Депортация из Украины: что известно о казахстанской журналистке Ольге Юрьевой

Казахстанская журналистка Ольга Юрьева, которую выдворили из Украины, заявила, что ей не дали на руки никаких документов, передает Today.kz.



Перед тем как вылететь в Казахстан, Ольга Юрьева коротко прокомментировала ситуацию по телефону телеканалу "Россия1".



"Они зачитали мне документ на украинском языке. Я попросила перевод. В двух словах мне объяснили – потому что я сотрудник телеканала "Россия" и потому что я готовила материалы, которые подрывают государственную безопасность Украины. Но перевода мне не предоставили, никаких документов мне на руки тоже не выдали. При этом они депортацией это не называют, они называют это добровольным возвращением", – рассказала Ольга в эфире новостей.



Сейчас она работает на телеканале "Россия", но остается гражданкой Казахстана.



До переезда в РФ казахстанка работала на телеканале "КТК".



Юрьева, будучи собкором "КТК" по Мангистауской области, выходила в эфир как минимум с 2011 года. Она освещала многие громкие истории, включая забастовки нефтяников и браконьерство. Была автором сюжетов о социальных проблемах региона.



С 2016 года Юрьева работала уже в столичном бюро телеканала "КТК". В частности, журналист делала репортажи с судебного процесса в отношении редактора ряда медиаресурсов Бигельды Габдуллина, писала про конфликты в сфере строительства и рассказывала про кадровые перестановки в правительстве страны.

Напомним, Ольгу Юрьеву выдворили из Украины 9 мая, об этом было заявлено на сайте службы безопасности Украины.



Юрьеву принудительно отправили в Казахстан с запретом на въезд в Украину сроком на три года.



Кроме нее, на родину, но уже в Россию, была отправлена корреспондент "Первого канала" (РФ) Валентина Соловьева.



В СБУ напомнили, что в отношении двух вышеназванных телеканалов действуют специальные ограничения по деятельности на территории Украины.