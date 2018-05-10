Новый казахстанский рекорд: Цырульников протащил несколько метров состав весом в 148 тонн

Четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Цырульников установил новый казахстанский рекорд, сдвинув с места и протащив несколько метров тепловоз с вагоном весом в 148 тонн, передает корреспондент Kazpravda.kz.Сергей Цырульников сдвинул с места и отбуксировал на несколько метров маневровый тепловоз серии ЧМЭ3, масса которого составляет 25 тонн, в его бак было залито 5 тонн горючего, предусмотрено полторы тонны песка, свыше тонны воды и 650 литров масла. После первой удачной попытки к маневровому локомотиву прицепили вагон. Общий вес состава был 148 тонн."Сначала тепловоз я сдвинул легко, поэтому решили сразу добавить еще вагон. Было очень сложно, на последних метрах дистанции, если честно, состояние было предобморочное, голова начала кружиться. Я уже не чувствовал ни руки, ни ноги. На мировой рекорд я готов, я готов выйти и показать, что в Казахстане живут самые сильные люди! Я сын великой степи, для меня силовые рекорды – большая честь. Мировой рекорд составлял порядка 153 тонн, наш рекорд – 148", – сказал силовик.Вокруг спортсмена собрались разные люди, которые снимали установление рекорда на камеры, всячески поддерживали Сергея и аплодировали, когда он закончил тянуть состав.Перед тем, как установить рекорд, Сергей занимался два месяца по программе "Изометрия-power" разработанной в 1958 году КГБ СССР, которая позволяет человеку открыть внутренний потенциал человеческого резерва."Эта система помогает приоткрыть дверь в резерв человеческого организма путем изометрических упражнений, которыми занимались самые знаменитые силачи. Я владею этой системой. Она мне помогает. Среди моих достижений: я тащил 25-тонный Камаз на триста метров, БТР-80 весом в 18 тонн, и сдерживал лошадей, а поезд – это очередной этап", – рассказал он.Свой рекорд атлет приурочил к 20-летию Астаны."Я здесь родился, вырос на этой священной земле, поэтому я посвящаю рекорд Астане и всем казахстанцам, батырам нашей земли. Я – казах, по паспорту написано, что белорус, но я родился на земле Казахстана, которая дала мне священный дух, воспитала меня батыром, аруаком нашей земли, поэтому в душе я настоящий казах!" – с гордостью сказал Сергей Цырульников.При этом силовик сравнил себя с Геннадием Головкиным и Ильей Ильиным, отметив, что они великие воины Казахстана."Я казах, как Головкин, он великий воин, я поздравляю Геннадия с победой, он наш прославленный батыр, в нем живут духи наших предков, он достойный воин, такой же великий как Илья Ильин. Таких батыров на нашей земле миллионы и наша задача сделать так, чтобы их было еще больше, чтобы они прославляли нашу землю, чтобы при слове казах у врагов колени тряслись!" – продолжил он.Атлет относит себя к продолжателям традиций великих палуанов."Я скажу не как Сергей Цырульников, а как продолжатель традиции великих палуанов. У казахов есть такое слово, очень хорошее "аруах" – дух предка. Аруахи предков, воинов великой степи требуют того, чтобы мы не забывали их культуру и продолжали их деяния сейчас и учили этому молодое поколение. Сдвинуть поезд с места – это не моя главная цель, моя цель – это продолжение культуры. Я хочу рассказать об этом как можно большему количеству людей! Я хочу, чтобы они знали наших воинов. Потому что воин казах издревле считался великим!" – сказал атлет.Он глубоко убежден, что необходимо пропагандировать силовые виды спорта, однако, по его словам, он не может добиться поддержки государства."Силовые номера – это бренд Казахстана, казахи всегда были очень сильными людьми и, к сожалению, сейчас этому уделяется очень мало внимания. Поддержки практически никакой нет, а наше наследие. Кроме "спасибо" ничего не слышишь. Самое обидное, что именно иностранные меценаты поддерживают нас, хотя я считаю, что нужно сохранить это здесь, в Казахстане. Я никак не могу достучаться до нужных людей. Дайте мне возможность – я воспитаю тысячи батыров. Эта методика будет полезна в силовых структурах, я сейчас занимаюсь с несколькими инструкторами таких структур, но это капля в море", – отметил он.