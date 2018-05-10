«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 10 Мая
+21...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 328.85 KZT
  • €1 = 393.24 KZT
  • 1 RUB = 5.26 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Новый казахстанский рекорд: Цырульников протащил несколько метров состав весом в 148 тонн

Просмотров:150 Опубликовано: Сегодня, 13:25
Новый казахстанский рекорд: Цырульников протащил несколько метров состав весом в 148 тонн
Фото ©Ерлана Нижанова/Kazpravda.kz
Четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Цырульников установил новый казахстанский рекорд, сдвинув с места и протащив несколько метров тепловоз с вагоном весом в 148 тонн, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Сергей Цырульников сдвинул с места и отбуксировал на несколько метров маневровый тепловоз серии ЧМЭ3, масса которого составляет 25 тонн, в его бак было залито 5 тонн горючего, предусмотрено полторы тонны песка, свыше тонны воды и 650 литров масла. После первой удачной попытки к маневровому локомотиву прицепили вагон. Общий вес состава был 148 тонн.

"Сначала тепловоз я сдвинул легко, поэтому решили сразу добавить еще вагон. Было очень сложно, на последних метрах дистанции, если честно, состояние было предобморочное, голова начала кружиться. Я уже не чувствовал ни руки, ни ноги. На мировой рекорд я готов, я готов выйти и показать, что в Казахстане живут самые сильные люди! Я сын великой степи, для меня силовые рекорды – большая честь. Мировой рекорд составлял порядка 153 тонн, наш рекорд – 148", – сказал силовик.

Вокруг спортсмена собрались разные люди, которые снимали установление рекорда на камеры, всячески поддерживали Сергея и аплодировали, когда он закончил тянуть состав.



Перед тем, как установить рекорд, Сергей занимался два месяца по программе "Изометрия-power" разработанной в 1958 году КГБ СССР, которая позволяет человеку открыть внутренний потенциал человеческого резерва.

"Эта система помогает приоткрыть дверь в резерв человеческого организма путем изометрических упражнений, которыми занимались самые знаменитые силачи. Я владею этой системой. Она мне помогает. Среди моих достижений: я тащил 25-тонный Камаз на триста метров, БТР-80 весом в 18 тонн, и сдерживал лошадей, а поезд – это очередной этап", – рассказал он.

Свой рекорд атлет приурочил к 20-летию Астаны.

"Я здесь родился, вырос на этой священной земле, поэтому я посвящаю рекорд Астане и всем казахстанцам, батырам нашей земли. Я – казах, по паспорту написано, что белорус, но я родился на земле Казахстана, которая дала мне священный дух, воспитала меня батыром, аруаком нашей земли, поэтому в душе я настоящий казах!" – с гордостью сказал Сергей Цырульников.

При этом силовик сравнил себя с Геннадием Головкиным и Ильей Ильиным, отметив, что они великие воины Казахстана.

"Я казах, как Головкин, он великий воин, я поздравляю Геннадия с победой, он наш прославленный батыр, в нем живут духи наших предков, он достойный воин, такой же великий как Илья Ильин. Таких батыров на нашей земле миллионы и наша задача сделать так, чтобы их было еще больше, чтобы они прославляли нашу землю, чтобы при слове казах у врагов колени тряслись!" – продолжил он.

Атлет относит себя к продолжателям традиций великих палуанов.

"Я скажу не как Сергей Цырульников, а как продолжатель традиции великих палуанов. У казахов есть такое слово, очень хорошее "аруах" – дух предка. Аруахи предков, воинов великой степи требуют того, чтобы мы не забывали их культуру и продолжали их деяния сейчас и учили этому молодое поколение. Сдвинуть поезд с места – это не моя главная цель, моя цель – это продолжение культуры. Я хочу рассказать об этом как можно большему количеству людей! Я хочу, чтобы они знали наших воинов. Потому что воин казах издревле считался великим!" – сказал атлет.

Он глубоко убежден, что необходимо пропагандировать силовые виды спорта, однако, по его словам, он не может добиться поддержки государства.

"Силовые номера – это бренд Казахстана, казахи всегда были очень сильными людьми и, к сожалению, сейчас этому уделяется очень мало внимания. Поддержки практически никакой нет, а наше наследие. Кроме "спасибо" ничего не слышишь. Самое обидное, что именно иностранные меценаты поддерживают нас, хотя я считаю, что нужно сохранить это здесь, в Казахстане. Я никак не могу достучаться до нужных людей. Дайте мне возможность – я воспитаю тысячи батыров. Эта методика будет полезна в силовых структурах, я сейчас занимаюсь с несколькими инструкторами таких структур, но это капля в море", – отметил он.
Источник: kazpravda.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика