Раздел Каспия: Россия предложила дату подписания конвенции

АСТАНА, 10 мая — Sputnik. Россия выступает за подписание конвенции по Каспию в августе 2018 года.
Как сообщил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, сейчас идет интенсивная экспертная работа по разделу Каспия.
"Мы хотим, чтобы запланированный на август Саммит прикаспийских государств в Астане завершился результативно, чтобы была подписана конвенция о правовом статусе Каспия", — сказал Карасин журналистам РИА Новости.
Замглавы российского МИД подчеркнул, что успешный исход подписания конвенции на многие десятилетия предопределит спокойствие и предсказуемость дальнейших решений пяти прикаспийских государств в экологической и экономической областях.
Ранее министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявлял, что саммит глав прикаспийских государств — Ирана, Казахстана, Туркмении, Азербайджана и России — состоится во второй половине текущего года.
Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада Советского союза, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с вопросом признания его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.
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