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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Раздел Каспия: Россия предложила дату подписания конвенции

Просмотров:250 Опубликовано: Сегодня, 16:45
Раздел Каспия: Россия предложила дату подписания конвенции
© Sputnik
АСТАНА, 10 мая — Sputnik. Россия выступает за подписание конвенции по Каспию в августе 2018 года.

Как сообщил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, сейчас идет интенсивная экспертная работа по разделу Каспия.

"Мы хотим, чтобы запланированный на август Саммит прикаспийских государств в Астане завершился результативно, чтобы была подписана конвенция о правовом статусе Каспия", — сказал Карасин журналистам РИА Новости.

Замглавы российского МИД подчеркнул, что успешный исход подписания конвенции на многие десятилетия предопределит спокойствие и предсказуемость дальнейших решений пяти прикаспийских государств в экологической и экономической областях.

Ранее министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявлял, что саммит глав прикаспийских государств — Ирана, Казахстана, Туркмении, Азербайджана и России — состоится во второй половине текущего года.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада Советского союза, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с вопросом признания его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.
Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Satuk (Посетители) Сегодня, 17:45
Без всяких там саммитов использовать общее внутреннее море(озеро) и всё зачем делить воду. Как по Булгакову всё поделить, ну ну.
 
 

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