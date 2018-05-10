С 2020 года в казахстанских школах будет внедрено подушевое финансирование

С 2020 года во всех школах Казахстана будет внедрено подушевое финансирование, кроме того, уже изменены требования к зданиям школ и лицензированию частных школ, передает Inform.kz.



Подушевое финансирование в государственных и частных школах постепенно внедряется в Казахстане. Сейчас по 5 государственных школ Алматы и Астаны финансируются путем подушевого финансирования – перечисления средств из госбюджета в школу за каждого ученика в пилотном режиме, но уже с 2020 года все городские государственные школы перейдут на этот принцип. Кроме того, на подушевое финансирование из республиканского бюджета смогут претендовать частные школы.



"Опыт пилотных проектов в государственных школах показал, что они в плюсах, у них профицит денег. По нашим подсчетам, на 13 процентов увеличится финансирование школ в целом благодаря подушевому финансированию. Госбюджет благодаря поддержке Главы государства выделяет дополнительные деньги – в 2020 году для полномасштабного запуска всем городским школам страны будет выделено дополнительно около 80 миллиардов тенге из республиканского бюджета", – сказала вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова.



Норматив подушевого финансирования (ПНФ) будет различаться по уровню образования (начальное, среднее, высшее), виду общеобразовательной программы, месту обучения, а также будет напрямую зависеть от формы собственности школы. Иными словами, ПНФ будет разделено на три уровня и рассчитано в соответствии с ними. Базовый государственный образовательный стандарт составит 224 704 тенге, комуслуги и интернет – 10 823 тенге, стимулирующий компонент – 231 000 тенге на одного ученика в год.



"Деньги по госстандарту образования будут получать те школы, которые останутся в форме ГУ. Коммунальные услуги и расходы на содержания будут покрываться из местных бюджетов. Из республиканского бюджета будет финансироваться оплата труда, фонд стимулирования, учебные расходы, текущий ремонт, капитальные расходы. Второй уровень предусмотрен для тех государственных школ, которые будут переходить на форму ПХВ (с правом хозяйственного ведения) и для тех частных школ, которые будут участвовать в госзаказе. Они получат из республиканского бюджета средства, покрывающие не только все вышеперечисленное, но и комуслуги и интернет. Что касается стимулирующего компонента, то он будет возмещаться только частному бизнесу за открытие новых школ в течение 8 лет за расходы на строительство. Эти нормативы будут индексироваться вместе с МРП", – пояснила вице-министр образования и науки.



Министерство уверено, что подушевое финансирование в государственных школах покроет их учебные расходы, затраты на интернет, текущие затраты, ремонт, часть расходов на капитальный ремонт, что, по словам Бибигуль Асыловой, решит проблему нехватки средств и поборов с родителей денег, поскольку новый норматив подсчитан на ребенка максимально.



"На сегодняшний день все государственные школы – они в форме ГУ, должны выполнять нормативы, предусмотренные для госучреждения – типовые штаты, строгое им следование. Мы считаем, что после внедрения подушевого финансирования только на административных затратах внутри школы в среднем по Астане порядка 10-15 процентов могут сэкономить за счет оптимизации административных процессов. В принципе, дает возможность", – заметила Бибигуль Асылова.



С другой стороны, стимулирующий компонент для новых частных школ вместе с уже утвержденной возможностью размещения там государственного образовательного заказа может дать резкий импульс для строительства бизнесом новых учебных средних учреждений. Подушевое финансирование в частных школах в пилотном режиме начнет функционировать с 1 сентября в некоторых школах Астаны и с января 2019 года в ряде школ Алматы.



"У нас большая потребность в школах в городах, есть много проблем – аварийные школы, трехсменка. Бизнес должен прийти и строить школы. Специально для этого мы изменили квалификационные требования вместе со СНиПами и СанПИНами. Произошла либерализация. Во-первых, увеличиваем максимальную проектную мощность для школ в Алматы и Астане до 3 тысяч мест, сократили требования к обязательному наличию земли до 40 процентов от здания школы, до 5 этажей разрешили школы в Астане и 4 этажа в отдельных регионах. Спортзал не обязательно должен быть в школе, может быть в шаговой доступности порядка 500 метров (один спорткомплекс две школы могут арендовать). Возможно открытие школ в частных жилых домах, приспособленных зданиях при высоте потолка 2,9 метра и максимуме в 300 учащихся. Медпункт не обязательно должен быть в школе, достаточно договора с организацией здравоохранения. Также достаточно договора аренды материальных активов со сроком не менее 10 лет, не обязательно здание может быть в собственности. Также достаточно наличия договора на обеспечение учащихся питанием", – сообщила вице-министр.



В то же время повышено требование по доле учителей высшей и первой категории на каждом уровне образования, она увеличена на 5%. Все эти меры, по словам вице-министра, помогут решить проблему перегруженности школ в городах, увеличат долю частных школ в образовательном сегменте и повысят качество образования.