Как наказать за незаконный отказ в прививке от энцефалита

В случаях, когда в больнице отказывают в экстренной прививке от клещевого энцефалита по причине отсутствия регистрации по месту жительства, граждане могут пожаловаться в общественную приемную по телефону 274 45 19 или в Call-центр по телефону 3000-103. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Алматы, передает Tengrinews.kz.



Как пояснили в ведомстве, граждане имеют право получить экстренную медицинскую помощь вне зависимости от места регистрации по месту жительства или временной регистрации. Плановую прививку от клещевого энцефалита можно получить бесплатно, и для этого необходимо прикрепиться к поликлинике. Но, как заявил читатель Tengrinews.kz, ему отказывали в прививке после того, как его укусил клещ, по причине отсутствия регистрации по месту жительства.



"Вы имеете право прикрепиться к поликлинике по месту работы, учебы, жительства, по свободному выбору и в период кампании по прикреплению к поликлинике, проводимой ежегодно с 15 сентября по 15 ноября, обратившись в выбранную поликлинику или через Egov. В стандарте государственной услуги "Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" указано, что гражданин должен предоставить заявление в произвольной форме для прикрепления и удостоверение личности. В случае незаконных отказов вы имеете право жаловаться в управление здравоохранения. В случае неправомерного отказа будут приняты меры, на ответственных лиц наложат дисциплинарное взыскание", - прокомментировала руководитель лечебно-профилактического отдела управления здравоохранения Алматы Лейла Имангалиева.



Также врач пояснила, что граждане могут пройти плановый курс вакцинации в поликлинике, к которой они прикреплены.



"Желательно плановую вакцинацию проходить в осенний период. Вакцинация проводится бесплатно. Полный курс состоит из трехкратной вакцинации. После первой прививки через один-два месяца необходимо сделать вторую вакцинацию. Третья прививка проводится спустя год. Направление дается после осмотра терапевта", - пояснила она.



В ведомстве при этом порекомендовали прикрепляться к поликлиникам, близким к дому.



"Выбор, естественно, за пациентом. Но желательно выбирать поликлинику возле дома. Допустим, если у ребенка будет температура, вы не сможете вызвать участкового врача домой в случае, если вы прикрепились возле работы", - сообщила она.