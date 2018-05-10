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Об элитарной коррупции рассказали в Нацбюро

Просмотров:111 Опубликовано: Сегодня, 19:52
Об элитарной коррупции рассказали в Нацбюро
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Руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Астане Шынгыс Кабдула рассказал об элитарной коррупции, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Исходя из анализа можно сделать вывод, что есть два вида: беловоротничковая, или элитарная, коррупция и бытовая. Мы везде сталкиваемся с этой проблемой. Ни одна страна еще не победила коррупцию, но можно ее минимизировать. Опыт Кореи показывает, что все госуслуги стопроцентно предоставляются в электронном формате. То есть контакта чиновника с гражданами не происходит. В первую очередь, мы считаем, должен быть переход. Далее - нетерпение общества к коррупции. (...)", - сказал Шынгыс Кабдула на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, элитарная коррупция наблюдается систематически.

"Что касается элитарной коррупции, то это коррупция, где масштабы и формы носят системный характер. Там задействовано не одно лицо, а целая группа людей. В основном подвержена сфера госзакупок, где есть интересы на стадии закладки тендера, и участие принимают люди, которые имеют определенные "рычаги". Каждый распределяет свою задачу. Эти вопросы есть", - добавил он.

Шынгыс Кабдула считает, что нужно брать во внимание международный опыт.

"Одними посадками и выявлениями мы не добьемся минимизации. Речь идет о том, чтобы хождение денежных средств было сведено к минимуму. Большое бесконтрольное хождение наличности ведет к теневой экономике и коррупции. За границей можете увидеть, что мало кто ходит с наличностью. Оплата идет через карточку, за что заплатил, куда потоки денежные пошли", - добавил Шынгыс Кабдула.
Источник: Tengrinews.kz
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