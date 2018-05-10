Казахстан сравнялся по ценам на бензин с Саудовской Аравией

По итогам апреля 2018 года Казахстан поднялся на 14-е место по доступности бензина в международном рейтинге Global Petrol Prices, передает LS.



В начале года, по словам министра энергетики Каната Бозумбаева, республика занимала 15-е место со стоимостью $0,56 за литр. На данный момент цена упала на 2 цента - до $0,54 за литр. Средняя цена бензина по всему миру составляет $1,15 за литр.



Между тем 14-ю строчку с Казахстаном разделили Боливия и Саудовская Аравия, у которых такая же стоимость ГСМ.



На первом месте традиционно остается Венесуэла ($0,01). Также в тройке лидеров Иран ($0,29) и Судан ($0,34).



Туркменистан опустился на седьмую позицию ($0,43). В свою очередь у России и Кыргызстана сравнялись цены ($0,65), топливо в Беларуси стоит $0,66.



Самый дорогие ГСМ в Исландии ($2,12), Гонконге ($2,09) и Норвегии ($2).



Тем временем Бозумбаев заявил об избытке бензина в стране и о возможном его удешевлении.



Таким образом, в АЗС "КазМунайГаз" АИ-92 на 4 мая продается по 158 тенге за литр, АИ-95 – по 169 тенге за литр, АИ-98 – по 189 тенге за литр, дизельное топливо – 165 тенге за литр и 169 тенге за литр (-25 градусов). На Sinooil АИ-92 можно приобрести по 160 за литр, АИ-95 по 175 тенге за литр. Дизельное топливо стоит 167 тенге за литр. Royal Petrol также продает АИ-92 по 160 тенге за литр. АИ-95 в этой сети АЗС стоит 176 за литр, АИ-98 – 212 тенге за литр. Автогазом можно заправиться по 81 тенге за литр, а дизельным топливом - по 168 тенге за литр.



Напомним, ранее LS сообщал, что с начала года дизельное топливо подорожало на 2,5%, сжиженный газ в баллонах – на 1,7%, бензин – на 1%. В целом, инфляция за четыре месяца составила 2,2%.

