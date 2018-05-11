Пойманы пять самых разыскиваемых лидеров ДАИШ

Пятерых самых разыскиваемых лидеров террористической группировки ДАИШ (запрещена в Казахстане) удалось поймать. Об этом сообщил в четверг на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.



"Пять самых разыскиваемых лидеров ДАИШ только что схвачены!" - написал он. Имена боевиков не называются. Никаких деталей операции или участвующих в ней сторон президент США не назвал.



9 мая о захвате пяти лидеров ДАИШ - четырех иракцев и сирийца - сообщала газета The New York Times. Отмечалось, что это была совместная трехмесячная операция американских и иракских сил.



7 мая представитель иракского МВД сообщил, что лидер террористической группировки ДАИШ Абу Бакр аль-Багдади, вероятнее всего, скрывается в Сирии на подконтрольной боевикам территории в долине реки Евфрат - пустынной зоне на границе с Ираком.



27 апреля в турецком Измире поймали так называемого эмира ДАИШ. Мужчина командовал в Сирии силами боевиков в городе Дейр-эз-Зор и его окрестностях. Он и еще несколько террористов намеревались скрыться в Турции под видом беженцев.