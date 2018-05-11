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Найдено секретное хранилище биткоинов с 10 миллиардами долларов

Просмотров:182 Опубликовано: Сегодня, 06:57
Найдено секретное хранилище биткоинов с 10 миллиардами долларов
Фото из открытых источников
Порядка семи процентов всех добытых в мире биткоинов хранятся на серверах компании Xapo, размещенных в охраняемом бывшем военном бункере в горах Швейцарии. Стоимость такого объема криптовалюты оценивается в 10 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Это значит, что всего за четыре года размер депозитов Xapo превысил суммы, которые находятся на счетах 98 процентов от порядка 5670 банков США", - пишет издание.

Бункер представляет собой так называемое холодное хранилище биткоинов — в нем криптовалюта хранится в режиме офлайн, что сводит к минимуму угрозу кражи.

Чтобы получить свои биткоины из такого хранилища, у клиентов Xapo уходит около двух дней — в это время компания проверяет личность клиента и подлинность его запроса на перевод криптовалюты. Затем Xapo вручную подписывает транзакции приватными ключами, находящимися в разных локациях бункера.
Источник: today.kz
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