Жители Астаны заявили, что в их доме поселился призрак

В одном из жилых комплексов в центре столицы последние два года происходят странные вещи. В разное время из густонаселенного здания спрыгнули две девушки и разбились. С тех пор жители дома не могут обрести покой. Некоторые из них верят, что в доме живет привидение, сообщает NUR.KZ.



Высотное здание на проспекте Бауржана Момышулы в Астане напоминает гигантское острие или ракету. Жители дома поговаривают, что, хоть и вначале все было спокойно, но позже там начали приходить необъяснимые события.



«В 2016 году в здании произошел пожар. После девушка выпрыгнула с 22 этажа и разбилась насмерть. Спустя год, еще одна девушка покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из здания. В первый год мы провели «Ауыз ашар».



Не знаю, вроде, сейчас все стихло. Но, недавно я услышала кое-что от своих соседей. «Почему вы ночью постоянно выходите на улицу и так часто пользуетесь лифтом?», - спросили соседи. Кроме нас на нашем этаже никто не живет.



В остальных квартирах – квартиранты. Несколько недель назад и они съехали. Мой сын и его супруга днем на работе, внуки утром на занятиях в школе.



Кто тогда пользуется этим лифтом ночью? Соседи говорят, что им прекрасно слышно, как открывается и закрывается дверь лифта и как кто-то им пользуется. Стены в домах в Астане очень тонкие, наверное, и правда все слышно. Но кто это может быть?», - озадаченно спрашивает жительница многоэтажного дома.



А женщина, которая гуляла во дворе с ребенком призналась, что часто слышит в подъезде какие-то непонятные звуки.



«В безветренную погоду что-то постоянно гудит. Может быть, этот звук доносится из какой-то неприкрытой щели. Кто его знает? Больше никаких мистических странностей я не замечала.



Конечно, мы слышали про трагические случаи с самоубийством девушек. Кто хочет, чтобы такое происходило в его доме? Надо приговаривать «Бисмилля» и быть осторожными», - отмечает девушка.



Однако некоторые жители отмечают, что надо провести обряд «Ауыз ашар» за упокой двух погибших девушек. По словам жителей странного дома, только в этом случае мистические события прекратятся.



Никто не можем точно сказать, есть в этом доме привидения или нет.



«Люди говорят всякое, в наше время надо бояться не умерших, а живых», - отмечают остальные жители таинственной многоэтажки.