Казахстанский бизнесмен Ертаев попросил гражданство России

АСТАНА, 11 мая — Sputnik. Известный банкир Жомарт Ертаев попросил предоставить ему российское гражданство.



В минувший четверг в Пресненском суде Москвы прошло заседание, где решался вопрос о его аресте, передает РИА Новости.



"Суд считает необходимым продлить срок задержания Ертаева до представления дополнительных доказательств, в том числе результатов рассмотрения заявления Ертаева о получении гражданства РФ", — сказала судья, продлив срок его задержания до 20.00 13 мая.



Прокуратура Москвы просила суд избрать в отношении Ертаева меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июня для последующей его экстрадиции на родину в Казахстан, где он был объявлен в международный розыск.



Банкир был задержан 8 мая в Москве. Он находился в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере.



Ранее МДВ Казахстана сообщило, что Ертаев, будучи советником председателя совета директоров АО "Bank RBK", пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 миллионов долларов США, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного в Казахстан.



Согласно информации из открытых источников, Жомарт Ертаев занимал руководящие должности в банках Казахстана с середины 1990-х годов. В августе 2009 года был арестован по подозрению в нарушении законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Через девять месяцев он был освобожден из СИЗО после уплаты штрафа. После освобождения он несколько лет возглавлял кабельное телевидение ТОО "Алма-ТВ". В сентябре 2016 года Ертаев стал председателем совета директоров ООО "Алма Групп" и президентом компании. С мая 2017 года – председатель совета директоров АО "Тройка-Д Банк" (владеет 5% акций банка) и АО "Волго-Окский коммерческий банк".